由薫が、昨夜より放送がスタートした読売テレビ・日本テレビ系1月期 新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』主題歌の「echo」を1月21日に配信リリースすることを発表した。

勝地涼×瀧本美織がダブル主演を務める本ドラマは、「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマに、娘を誘拐した真犯人とその真相を暴き出す、完全オリジナルノンストップ考察ミステリーだ。

主題歌の「echo」は、大切な人を想う気持ちや存在は、例えその場にいなくなったとしても日常の中でこだまのように存在し続けるという、無性の愛を歌った楽曲に仕上がっているという。

◾️由薫 コメント

大切な誰かを本当に想う気持ちには、大きさを計る基準がないし、損や得もなくて、説明するのが難しいなと感じます。愛する理由を聞かれても「あなたがあなただから」としか私には答えられないかもしれない。でも、だからこそ美しいし、力があるんだろうなと思います。正しいとか、間違っているとか、そんなことを超えて愛し続けていく。日常のなかで、あなたの存在がこだましてしまう。そんなでっかい愛が歌いたくて、「echo」という曲を作りました。ドラマと共に、みなさんの中でどんな風に響くのか、楽しみです。

リリースに先駆けて、アートディレクター・加藤ミカにより手がけられた配信ジャケット写真も公開された。

◾️読売テレビ・日本テレビ系 新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』 ▼あらすじ

誘拐犯から要求されたのは、「身代金」ではなく「別の子ども」の誘拐でした。

8歳の娘を誘拐された夫婦にかかってきた一本の電話。

「その子を誘拐しなければ、あなた達の娘を殺します」

前代未聞の脅迫に戸惑う夫婦。

「良心か…わが子の命か…」

娘を誘拐され、追い詰められた夫婦が下した決断は─

自らも“誘拐犯”となることだった

愛する娘を救うため、被害者から一転、加害者になることを選んだ夫婦の運命は！？ ▼放送枠・放送日

2026年1月8日（木）スタート

プラチナイト枠 毎週木曜日よる11:59〜0:54 全11話

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット（30局） ▼スタッフ＆キャスト

脚本：大林利江子 今西祐子

演出：本田隆一 今 和紀 渡邉裕也

出演：

勝地涼 瀧本美織 浅香航大 泉谷星奈 畠桜子 磯山さやか 川西賢志郎 ／

真飛聖 和田雅成 佐津川愛美 ／ 桐山照史 酒向芳 ▼Info

