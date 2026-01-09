King Gnuが、本日0時より配信をスタートした「AIZO」のシングルパッケージ収録内容を解禁した。

新曲「AIZO」は、2月11日に全3形態でのCD発売予定となっており、期間生産限定盤は『呪術廻戦』原作者・芥見下々描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ、初回生産限定盤には＜KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION＞のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱。

さらに、期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤共に封入されるCD、Blu-rayの収録内容が解禁となった。期間生産限定盤、通常盤に封入されるCDには、新曲「AIZO」に加えて、＜King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」＞韓国公演のライブ音源「SPECIALZ」、「一途」、「逆夢」が収録される。

初回生産限定盤封入CDには「AIZO」、Blu-rayには＜KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION＞より「):阿修羅:(」、「Flash!!!」、「あなたは蜃気楼」、「ねっこ」、「Hitman」、「Prayer X」、「Tokyo Rendez-Vous」、「SPECIALZ」、「一途」、「MASCARA」、「SUNNY SIDE UP」、「雨燦々」の計12曲を収録している。さらに、3形態のいずれにも、特典に使用可能なシリアルコードが封入。

◾️シングル「AIZO」 期間生産限定盤／©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 通常盤／配信 2026年2月11日（水）CD発売

予約：https://kinggnu.lnk.to/AIZO_Single ▼2026年1月9日（金）先行配信

配信：https://kinggnu.lnk.to/AIZO ▼商品形態

○期間生産限定盤：BVCL-1516〜1517／3,500円（税込）

芥見下々描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ

［CD］

AIZO

SPECIALZ (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

一途 (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

逆夢 (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

※特典に使用可能なシリアルコード入り ○初回生産限定盤：BVCL-1513〜1514／4,800円（税込）

収録内容：CD1枚＋Blu-ray1枚

［CD］

AIZO

［Blu-ray］KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION

):阿修羅:(

Flash!!!

あなたは蜃気楼

ねっこ

Hitman

Prayer X

Tokyo Rendez-Vous

SPECIALZ

一途

MASCARA

SUNNY SIDE UP

雨燦々

※特典に使用可能なシリアルコード入り ○通常盤：BVCL-1515／1,500円（税込）

収録内容：CD1枚

［CD］

AIZO

SPECIALZ (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

一途 (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

逆夢 (King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」in SEOUL)

※特典に使用可能なシリアルコード入り ▼期間生産限定盤 店舗別特典内容

・全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルB2ポスター（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

・King Gnu 応援店 ・・・ オリジナルステッカー（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

詳細：https://kinggnu.jp/shoplist/260211/ ▼初回生産限定盤／通常盤 店舗別特典内容

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）

・King Gnu 応援店 ・・・ オリジナルステッカー（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）

※King Gnu応援店は後日お知らせ予定。

■ニッポン放送『King GnuのオールナイトニッポンGOLD』 放送日時：2025年1月16日（金）22時〜24時

ニッポン放送をキーステーションに生放送

メールアドレス：kg@allnightnippon.com

番組ハッシュタグ：#KingGnuANNG

※radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる。