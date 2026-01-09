坂本冬美が、デビュー40周年の記念日にあたる3月4日に新曲「遠い昔の恋の歌」をリリースすることを発表した。

「遠い昔の恋の歌」は、作詞と作曲を坂本冬美と同い年の川村結花が勤めており、編曲は「夜桜お七」、「また君に恋してる」などを手掛けた若草恵が担当した。“等身大の冬美”をキーワードにして、甘く切なくほろ苦い、今でも鮮明に心の片隅に残っている遠い昔の恋の儚い想いを、ジャジーなテイストに乗せた1曲に仕上がっているという。併せて、自然光を活かし、柔らかな陰影とヴィンテージの質感で表現されたポートレートのようなジャケット写真も同時に公開となった。

◆ ◆ ◆

◾️坂本冬美 コメント

同い年の川村結花さんが私のために温ため書き下ろして下さった等身大の「遠い昔の恋の歌」。初めてこの詞を見た時涙が溢れました。歌手として、ただひたすらに歩んだ40年。様々な想いを胸に秘め、、、遠い昔に想いを馳せて、大切に歌います。そんな素晴らしい作品と出逢えたことに感謝をこめて！

◆ ◆ ◆

そして、誕生日である3月30日にBillboard Live TOKYOにて、一夜限りのスペシャルなライブを開催することも決定した。

◾️シングル「遠い昔の恋の歌」

2026年3月4日（水）発売 CD：UPCY-5159／価格：￥1,500（税込）

▼収録曲

1.遠い昔の恋の歌

作詞・作曲 川村結花 編曲 若草恵

2.しあわせ十色

作詞・作曲 川村結花 編曲 西村真吾

3.遠い昔の恋の歌 オリジナル・カラオケ

4.しあわせ十色 オリジナル・カラオケ

◾️＜Billboard Live presents FUYUMI SAKAMOTO Special Night 〜今日から明日へ〜」＞ ［会場］Billboard Live TOKYO ［日時］2026年3月30日（月）

1st stage open 16:30 start 17:30

２nd stage open 19:30 start 20:30 ▼チケット情報

DXシートDUO￥30,000-（ペア販売）

DUOシート￥28,900-（ペア販売）

DXシートカウンター￥15,000-

S指定席￥13,900-

R指定席￥12,800-

カジュアルシート￥12,300-（1ドリンク付）

[お問い合せ] ビルボードライブ東京 03-3405-1133

[発売日]

2026年1月24日（土）12:00＝Club BBL会員・法人会員先行

2026年1月31日（土）12:00＝一般発売（ビルボードライブ直販/e+｜先着）

◾️＜坂本冬美４０周年記念コンサート＞ ［会場］ J:COMホール八王子（東京） ［日時］2026年1月23日 15:00開演

［料金］ S席 7,500円

［会場］ サンシティ越谷市民ホール大ホール（埼玉） ［日時］2026年1月26日 15:00開演

［料金］ S席 7,000円

［会場］ なら100年会館大ホール（奈良） ［日時］2026年1月31日 14:00開演

［料金］ 7,700円

［会場］ 岸和田市立浪切ホール（大阪） ［日時］2026年2月1日 15:00開演

［料金］ 7,700円

［会場］ KDDI 維新ホール メインホール（山口） ［日時］2025年2月28日 14:00開演

［料金］ S席 7,700円

［会場］ アクリエひめじ 大ホール（兵庫） ［日時］2026年3月1日 14:00開演

［料金］ S席 7,700円

［会場］ 神戸国際会館こくさいホール（兵庫） ［日時］2026年3月15日 14:00開演

［料金］ S席 7,700円

［会場］ 市川市文化会館 大ホール(千葉) ［日時］2026年4月8日 14:30開演

［料金］ S席 7,000円

［会場］ 富士市文化会館ロゼシアター（静岡） ［日時］2026年4月12日 14:30開演

［料金］ 7,700円

［会場］ ロームシアター京都 メインホール（京都） ［日時］2026年4月16日 15:00開演

［料金］ 7,700円

［会場］ 高崎芸術劇場 大劇場（群馬） ［日時］2026年4月21日 14:30開演

［料金］ S席 7,000円