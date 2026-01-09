jo0jiが、1月8日に放送がスタートしたTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマに新曲「よあけのうた」が起用されたことを発表した。

「よあけのうた」は、1月10日0時に配信リリースの予定で、先んじて配信ジャケット写真が公開された。

なお、3月4日に本作のCDパッケージの発売も決定しており、通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態でリリースされる。通常盤は、虎杖悠仁の線画にデザインが施されたアニメ盤ともいえるジャケットで、通常盤の初回仕様にはそのジャケット絵柄のミニステッカーが封入される。ほか詳細は1月10日0時に公開され、予約も開始される。

配信ジャケット写真

◆ ◆ ◆

■jo0ji コメント

大好きな作品に関わることができて光栄です。この曲は、前回の渋谷事変での宿儺の暴走によって沢山の命を奪ってしまった虎杖悠仁の気持ちに寄り添うかたちでつくりました。何にも影響を与えない人はきっと居ないと思います。生きていると世界に対して多少なりとも変化を起こす。その変化がもしかしたら誰かにとっては悪影響であるかもしれない。そんな可能性で押しつぶされそうになった夜にも、朝日が差すように願いを込めました。虎杖悠仁の曲であり、僕らの曲です。

◆ ◆ ◆

また、TOHO YouTubeチャンネルでTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」ノンクレジットEDも公開された。「よあけのうた」をフル尺配信に先駆けアニメversionを聴くことができるのでぜひチェックしてほしい。

なおjo0jiは、2025年11月13日から大阪・BIGCATを皮切りにスタートした全国ツアー＜jo0ji 1st album tour 2025 『あえかなる』＞を開催中だ。2026年5月に＜東名阪Zepp tour “jo0ji tour 2026「よあけまえ」”＞を開催することが決定している。

◾️＜jo0ji tour 2026「よあけまえ」＞ 2026年

5月10日（日）Zepp Nagoya 16:00/17:00

5月16日（土）Zepp Namba 17:00/18:00

5月22日（金）Zepp Haneda 18:00/19:00 ◆チケット

1F スタンディング：\6,000

2F 指定席：\7,000 オフィシャルHP先行：〜2026年1月12日（月・祝）23:59

https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji ◆jo0ji official fan club「潮風交流CENTER」 2025年12月1日（月）10:00 より入会受付開始

https://smam.jp/jo0ji/