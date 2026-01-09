金山で見つけた

新しいラーメンの楽しみ方とは？

金山総合駅北口から歩いて1分ほど、これまでありそうでなかったスタイルのラーメン店が昨年末にオープンしました。店名は『熊猫商店』。

コンセプトは「ラーメンで飲む。飲んで〆る」。ラーメン専門店でありながら、居酒屋のようにお酒と料理を楽しめて、最後はラーメンで締められるラーメン酒場という新提案です。

金山駅から徒歩圏内という好立地で、しかも深夜まで営業。仕事帰りの一杯から飲み会後の〆、週末のランチまで、様々なシーンで使える一軒として注目です！

あっさり派も濃厚派も大満足！

その日の気分で選べる多彩な一杯

『熊猫商店』のラーメンは味の方向性がはっきり分かれているのが特徴です。

飲んだ後でも食べやすい一杯から、しっかりコクを楽しめる濃厚系まで揃っています。

●あっさり醤油ラーメン

880円

鶏の旨みと熟成醤油を合わせた優しい味わい。

飲んだ後でも食べやすく、〆ラーメンとして選ぶ人も多い一杯です。

●味玉こってり背脂醤油ラーメン

990円

背脂のコクが加わり、食べ応えがありながらも後味は重すぎない仕上がり。

しっかり系が好きな方にお勧めです。ビールやハイボールと合わせたくなるタイプ。

●味噌チャーシューメン

1,408円

●辛味噌チャーシューメン

1,408円

味噌のコクを活かしたダブルスープ仕立て。

チャーシューもたっぷりで、食事としての満足度が高いメニューです。辛味噌はほど良い刺激があり、お酒との相性も意識されています。

ラーメンは単なる〆としてだけではなく、今日はこの一杯を食べに行く！という目的でも成立する充実のラインナップです。

居酒屋感覚で頼めるサイド＆一品料理

ラーメン前に楽しみたい酒の肴も充実

『熊猫商店』がラーメン酒場と呼ばれる理由は、サイドメニューの豊富さにもあります。

●自家製黒豚餃子

528円

●肉汁唐揚げ

550円

●回鍋肉

550円

お酒と相性の良い料理が揃っているので、ラーメンを待つ時間も楽しく美味しく過ごせます。

ラーメン店でありながら、とりあえず一杯から始められる空気感は、大人の女性にとっても足を運びやすいポイントです。

ランチにも使える定食＆ご飯もの

しっかり食べたい日にも頼れる存在

『熊猫商店』は居酒屋的な楽しみ方だけではなく、ランチやディナーなどの日常使いにも利用しやすいところも魅力。

●餃子定食

935円

●チャーハン

528円

●にんにくチャーハン

638円

●炙りチャーマヨ丼

418円

価格帯も良心的で、今日はラーメン気分じゃないけど、しっかり食べたいという日にも選択肢があるのは嬉しいところです。

昼も夜も、そして深夜も頼れる一軒

ライフスタイルに寄り添う営業スタイル

月曜～土曜は深夜2時まで営業しているので、金山エリアでの飲み会後にも立ち寄りやすい『熊猫商店』。

店内は昭和レトロな雰囲気を意識した空間で、気取らず入りやすい印象。ひとりでも、友人同士でも、無理なく過ごせる居心地の良さがあります。

熊猫商店は、「ラーメンを食べる場所」から「ラーメンを楽しむ時間」へと価値を広げてくれる一軒。

昼間のランチ、夜の一杯、そして〆のラーメンまで、金山エリアでの行動範囲を自然に広げてくれます。

居酒屋・定食屋・〆スポット多彩な顔を持つ

金山で覚えておきたい使えるラーメン酒場

その日の予定や気分に合わせて使い分けできる柔軟さは、何かと忙しい名古屋の大人女子にも心強い存在。

今日は軽めに、今日はしっかり、今日は〆で…色々なわがままに応えてくれる『熊猫商店』は気取らず、でも頼れる、金山エリアで定番の一軒になってくれそうですね！

店舗名：熊猫商店

住所：名古屋市中区金山1-18-8

電話番号：052-228-9266

営業時間：11:00～26:00※日祝～23:00

定休日：無休