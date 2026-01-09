11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

現在、東京ディズニーリゾートでは、お正月のイベントが開催中です。

お正月イベントは、すごく盛りだくさんというわけではないのですが、和服姿のキャラクターたちや縁起が良さそうで可愛らしいデコレーション、この季節限定フードは、たった2週間しか味わえないのでとても貴重だし、なによりもお正月からディズニーを堪能できるなんて幸先いい感じがしませんか？？

というわけで今回は、実際に私が楽しんできたお正月の東京ディズニーシーを紹介していきたいと思います！

毎年なるべくお正月ディズニーには行くようにはしているのですが、だいたいランドだったのでとても久しぶりにお正月のシーに行きました。

パスポートのデザインがとっても可愛くて、購入した瞬間からわくわくしますね！

インするとエントランスの左右には門松がありました。

お正月のデコレーションはここだけになるので、ぜひここは是が非でもおさえていただきたい！

右側にはミッキーとドナルドが、左側にはミニーとホーレスが、それぞれ和服姿のカルタのようなデザインのデコレーションの門松が迎えてくれます。

青色が基調になっているお花たちも豪華絢爛で可愛いし、やっぱり”2026”の文字があると今年だけな感じが出て嬉しくなりますね。

なによりも、今年は午年ということで、ホーレス・ホースカラーがフィーチャーされているのもとても嬉しい！！

ただ、クララベル・カウがいないのが少し悲しくもあります…。

ホーレスの素敵な和服姿にもぜひ注目してみてください！

この期間限定でパークには”おでん”も登場しています。

おでんは両パークで食べることができるのでお正月イベント期間でランドに行った方も食べて欲しいですね。

内容は、ミッキーシェイプのニョッキとかまぼこが1つずつ、ちくわ、大根、さつま揚げ、ソーセージ、こんにゃくで、小ぶりながらも7種類もあるので満足度が高いものになります。

とにかく出汁が優しい味で、少しとろみがあり、ほっと温まる寒いこの季節にぴったりです。

黄色のミッキーシェイプのニョッキはともちもちしていて、和と合わせると、というかおでんに入るとちくわぶのような役割だなぁと思い、ちくわぶが大好きな私的にはすごく嬉しい1品でした。

大根もミッキーシェイプで見た目の可愛さはもちろん、出汁がしみしみで柔らかくとても美味しい！

ソーセージは皮がパリッとしているところが他の具材との食感の違いが出ていてとても良かったです。

そして、やはりパークといえばショーパレは外せません！

シーでは、メディテレーニアンハーバーで”ニューイヤーズ・グリーティング”が開催。

お正月ならではの装飾が施された船に乗った和服姿のミッキーや仲間たちが新年の挨拶をしてくれるものになります。

すごく楽しみにしていたのですが、なんと私が行った日は中止になってしまいました…。

しょうがないとはいえ、とても悲しい…悔しい…。

なので私の代わりにみなさんぜひ見てきてください…。

もし見た方、写真や動画を撮っていたら私に共有していただきたい…。

よろしくお願いします！！

気を取り直して、お正月のパークは混雑しているので、気になっていたフードやドリンクをゲットしながらゆったりお散歩したり、フリグリにゆったり参加してみたり、風景を楽しんだり、まったりお正月ディズニーを楽しんだので、結果的には満足してほっこりした気持ちで帰宅しました。

お正月イベントの開催期間は1/12と残り数日にはなるのですが、ディズニーでまだお正月を堪能してみてはいかがでしょうか？？

防寒対策をしっかりしてぜひ！！

文：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

