アメリカ・ミネソタ州のミネアポリスでICE＝移民税関捜査局の職員が発砲し、女性が死亡した事件で、現場周辺には多くの市民が集まり、抗議活動が行われました。

ミネソタ州ミネアポリスで7日、ICE＝移民税関捜査局の職員が不法移民の大規模摘発中に動き出した車に発砲し、37歳の女性が死亡しました。アメリカメディアによりますと、女性は近所の住民でした。

地域を担当するICEが入る施設の前では8日、抗議する多くの市民と警察らがにらみ合う緊迫した事態となりました。

抗議者

「準軍事組織のようでばかげている。街全体が緊張状態にある。不安を生み恐怖をあおっている。ICEは街から出て行け」

こうした中、ミネソタ州犯罪捜査局は8日、FBI＝連邦捜査局との合同捜査の方針が変わり、FBIの単独捜査になったと明らかにしました。このため「不本意ながら捜査から撤退した」としています。

一方、バンス副大統領は、発砲したICE職員が半年前、職務中に車にひかれ脚に重傷を負ったとして「少し敏感になるのも無理はない」と擁護しています。今回の事件についてトランプ政権は「正当防衛」と主張していますが、ミネアポリス市長は「でたらめだ」と強く反論しています。