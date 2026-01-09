NCT WISH、共同生活を送る寮の間取りを公開 リクが“メロい”ひと言放つ
6人組ボーイズグループ・NCT WISHが、9日、16日、23日に放送されるテレビ朝日系『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 深1：30〜深1：50）に出演する。
【番組カット】仲の良さを発揮！組体操をするNCT WISH
VTRで、ライブに来ていたファンにNCT WISHの魅力を聞いてみると「メンバー同士の仲が良い」「普段がすごくかわいくてメロい」という意見が飛び出す。「メロい」のニュアンスがわからない山添寛のため、さっそく「メロい」の定義について考えてみることに。その中で山添に「メロい」と言わしめたリクのひと言とは。
そんな「メロくて仲の良さ」が魅力のNCT WISH。今回はデビュー前から共同生活を送っているという寮の間取りを公開する。さらに、その共同生活の中で起きた数々のトラブルも告白。「NCT WISH 4大事件簿」と題し、これまでに起きた衝撃の出来事を振り返っていく。ジェヒが4倍返しにしたという「アイス盗み食い事件」、最年少コンビ・サクヤ＆リョウによる「巨大ぬいぐるみ事件」など、まさかの出来事の連続に、若井滉斗も驚く。
話題は、若井と藤澤涼架の共同生活時代の出来事に。若井が藤澤にブチギレしたあるエピソードが明かされる。そのほか、「ファンが見たいNCT WISH」と題し、ファンのリクエストに応える一幕も。そして、次週以降はNCT WISHメンバーイチの“天使”が明らかになる。
また、CSテレ朝チャンネル１では、25日正午から午後１時30分まで『M:ZINE完全版〜躍進を続けるグローバルユニット NCT WISHの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、90分間放送する。
