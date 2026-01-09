男子から「ニンニク鼻」「ブス」とイジられ…卑屈だった“陰キャオタク”→可愛すぎるコスプレイヤーに大変身した女性（25）が明かす、垢抜けのワケ――2025年読まれた記事
垢抜け前と垢抜けた現在のビフォーアフターの写真をXやTikTokで公開して注目された、インフルエンサーのレイラさん（25）。
そんな彼女に、「ブス」「キモヲタ」と罵られていた中学時代、垢抜けに着手したきっかけ、厳しい経済的事情に置かれていた実家などについて、話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）
学生時代のレイラさん （本人提供）
中1まで農家の娘として宮城県で田舎暮らし
--いじめを経験されたということですが、いつくらいのことですか？
レイラ 1歳から中学1年生まで、宮城県に住んでいたんです。実家が農業をやっていて、農家の娘として田舎ですこやかに育っていたところ、中2になって突然千葉県に引っ越すことになって。転校先でちょっと浮いてしまって、いじめられた感じですね。
--実家で農業をしていたんですね。
レイラ もともと両親は、東京で働いていたんです。でも、農業をしたいということで、仕事を辞めて、縁もゆかりもない宮城県に引っ越したみたいです。
--農業をやっていたとなると、住んでいたのは都市部ではなく？
レイラ 宮城県に住んでる人に地名を言っても「どこ？ そこ」って言われるほどの田舎です。もともとは村で町に合併された場所で、完全にポツンと一軒家でした。近くにコンビニもないような。
--小学校は、1学年1クラスみたいな？
レイラ クラスには、私ともう1人の2人しかいませんでした。1年と2年、3年と4年、5年と6年でクラスが成り立っていて、全校で3クラス。全校生徒は16人だったんじゃないですかね。
--実家は何農家ですか。
レイラ 野菜ですね。東京ドーム2個分ぐらいの敷地があって、そこで畑をやっていたんです。鶏も200羽くらい飼ってたので、よく卵を食べてましたね。
「ブス」「キモヲタ」…千葉に引っ越していじめが始まった
--中2で千葉に引っ越したとのことですが、農業は辞めたわけですか。
レイラ そうです。父と母が離婚して、父は関西、母は千葉へ。4人兄妹だったんですけど、4人全員が母に付いていきました。
--兄妹の構成は。
レイラ 兄、兄、私、妹で、全員2つ差です。
--では、お母さんが女手ひとつで4人を育てたわけですね。
レイラ 最初はパートで介護士をしていたんですけど、看護師資格を取ったほうが家計的にラクになるということで看護学校に通いはじめて。それで准看護師になって、いまでも老人ホームの看護師として働いてます。
--千葉に越してからのいじめは、具体的にどんな被害を。
レイラ 陰で「ブス」「キモヲタ」って言われたり、私の行動をマネしたりだとか。あとは、移動教室のときに私の隣に誰も座らないとか。私の席はバイキン扱いされて、席移動の時には「おえ〜」と言いながら座ったりしていました。
--それは女子がやるんですか？
レイラ いや、女子もいましたけどメインは男子でした。たぶん私が変わり者だったからだと思います。それにみんな小学校から上がってきた同級生なので、私のような新参者を異物として見ていたのもあったのかなって。
汚い存在として扱われるのは辛かった
--どういったところが「変わり者」だったのでしょう。
レイラ メガネの色が赤だったとか。あと、宮城にいたころに憧れていた女の子のしぐさをマネしてたんです。女の子っぽい身振り手振りをしていたから、ぶりっ子みたいに思えて鼻についたんだと思います。
アニメが大好きで陰キャでオタクっぽいところもあったので、そこで目立ってもいました。「オタク、キモッ」って言われていましたし。
--いじめは卒業するまで続いた？
レイラ いや、中学3年生になったときにはされなくなっていました。だから期間でいえば、1年間くらいですね。
でも、それまでは超がつく田舎でみんな仲良しで育ってきたので、環境の変化についていけなかったというか。いないものにされたうえに、汚い存在として扱われるのはかなり辛かったです。私が持ち物を落としても、汚いヤツのものだから絶対に拾わないみたいな感じだったので。
ブスであることを自覚して静かに生きようと…
--お母さんに相談したりは。簡単に言えないものですが。
レイラ お母さんには言わなかったんですけど、知ってはいたらしくて。たぶん妹が勘づいて、お母さんに「（お姉ちゃんは）こういうふうに悪口を言われてるんだよ」って言ったんだと思います。で、大人になってから「あのとき気づいてたけど、私はあえてなにもしなかったの」的なことは言われましたね。「自分で対処してほしくて」みたいな。
--不登校にはならなかったのですか。
レイラ それはなかったです。バレー部に入ったんですけど、部活の女の子たちとは仲良くて。クラスの男子からは陰でヒソヒソ言われてたけど、部活の友達との関係はよかったので。
でも、男子からさんざん「ブス、ブス」って言われてたから、自分がブスであることを自覚して静かに生きようって感じになりましたね。
--学生時代に言われた嫌な言葉で、いまでも覚えているものはありますか。
レイラ 「ニンニク鼻」って言われたのが、頭から離れないですね。いまはむくみが取れて、鼻を褒められるようになったんですけど、当時はコンプレックスでした。
--そのころの写真が、Xでバズったものですよね。
レイラ そうです。「自分は外に出てはいけない」「自分がブスっていうことを自覚しなきゃいけない」と思っていた時期の写真がアレです。
憧れの女子と仲良くなりたくて自分磨き
--垢抜けようと決意したのは、いつごろだったのですか。
レイラ 高校に入ってからですね。入学したころはちょっと卑屈になっていて、自分から誰かに話しかけたら迷惑だし、ブスだから目立たないようにしようと思っていたんですけど、クラスメートにまたまた憧れてしまう女の子がいて。その子はキラキラしたグループにいたんですけど、同じグループに入りたいと思って自分磨きを始めました。
--憧れの女の子は、どんな子だったんですか。
レイラ 派手な子が集まる一軍にいて、シンプルに顔がかわいくて、声も大きくてハキハキした子でした。
--実際に仲良くなれたんですか。
レイラ 仲良くなって、それこそいまでも会ってます。
--垢抜けに向けての第一歩みたいなものは。
レイラ まずは自分のちょっと暗い性格や引っ込み思案なところを克服するために、いろんな人に話しかけるようにしました。授業中に手を挙げるようにもなりましたね。
見た目もその子に近づけるように、メイクやファッションを勉強したりして。それに「オタク」だと思われないように、アニメや漫画を一時的に封印したり。
そうやってすこし自信がついてから、勇気を出して彼女に声をかけました。
服代も美容代も学費のための貯金もアルバイトで
--洋服とかメイクの研究はどうやって？ 化粧品や服を買うのにも、お金がかかりますよね。
レイラ InstagramやTwitter（現・X）に出てくるモデルさんとかを参考にしていました。メイクもプチプラのものばかり買って、服は「ハニーズ」っていう安くて可愛いものが多いお店で買っていましたね。
うちは貧乏だったので、ぜんぶバイト代で賄っていました。そもそも高校卒業後の学費は自分で出さなきゃいけないルールだったので、そのお金も貯金しつつ、美容代も捻出していました。
--どんなバイトをしていましたか。
レイラ 最初は松屋で、その次はラウンドワンのゲームセンター。その次に居酒屋とかき氷を作るイベントスタッフ。あとは、ライブのスタッフもやったし、工場でも働きました。
--それだけいろんなバイトをやるとコミュニケーション能力も上がりそうですね。
レイラ 松屋のときはぜんぜん話せなかったんですけど、ラウンドワンのゲームセンターで働いていた時はいろんな世代の方と話すので、引っ込み思案なところはだいぶ軽減しましたね。
--家が貧しかったとのことですが、当時の生活ぶりは？
レイラ ジュースを飲みたいと言うと、母から「砂糖に水を混ぜればジュースになるから」って説明されて砂糖水を飲んでました（笑）。
--使い終わった紅茶のティーバッグを、また乾かして使ったりとか。
レイラ まず、家に紅茶のティーバッグ自体がなかったです。
