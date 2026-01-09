昨年のＭ−１グランプリで優勝したたくろうが９日、大阪市のよしもとアカデミー大阪校で受講生を対象とした凱旋授業を開催した。

ＮＳＣ３６期生のきむらバンド、３７期生の赤木裕は現在同校に在籍する４８期生や、東京校など全国からのオンライン参加を含め約２００人を前に約１時間の講義を実施。生徒達からネタ作りやお笑いへの向き合い方などを問われ、きむらは「やりたいことをとにかくやった方がいい」とアドバイスを送った。

Ｍ−１優勝後、ネタだけでなくエピソードトークを求められることも増えてきたが、「普段は一日、家でゲームしているだけ」という赤木は「しゃべること一個もない。Ｍ−１の話が尽きたら…。危機的状況なので」と戦々恐々。「とにかく言葉を出し続ける、そして何かが起こるのを待つ、という戦い方かな、と思います」と決意を語ると、きむらが「もがいて、もがいて、もがくということですね」とフォローした。

年末には体調不良で仕事を休んだ赤木だが、現在は完全復調。勝負の１年へ向けて「今年だけは全部、無理してでも働けるだけ働きます。今が人生で一番働かないとあかん時期だと思っているので」と、誓っていた。