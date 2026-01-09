2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。インフルエンサー部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/10/12）。

新宿と名古屋のタトゥースタジオで彫り師として働くてんてんさん（32）。

全身に龍や般若、アニメのキャラクターのタトゥーを入れている彼女は「かわいすぎる」「芸術作品だ」と反響を呼び、インスタグラムやTikTokを中心に人気を集めている。なぜ彼女はタトゥーを入れるようになったのか、そのきっかけを聞いた。（全3回の1回目／つづきを読む）

18歳で腕に龍のタトゥーを入れる

――最初のタトゥーを入れたのはいつ頃ですか。



中学生くらいの頃（本人提供）

てんてん ちゃんと彫り師に入れてもらったのは広島に住んでいた18歳の時です。左腕に龍のタトゥーを入れてもらいました。3時間の施術を3回ほど受けました。

――迫力のある和彫ですね。なぜ龍のタトゥーを入れたんですか。

てんてん 他の人と被らないタトゥーを入れたかったんです。彫り師さんに「女性があまり入れていないデザインはなんですか？」と聞いたら、「龍やトラはあまりいないかな」と言われて。「じゃあ龍にします！」とお願いしました。

――どんなスタジオでしたか。

てんてん 彫り師さんはコワモテの職人であまり話さない人でした。しかも、施術中に小さいDVDプレイヤーをベッドから見えるところに置いて、お笑いのDVDを見せてくるんですよね。

部屋はシーンとしているのに、おもしろい映像が流れてくるので笑いそうになりますが、声を出したら怒られそうで。修行させられている気分でした（笑）。

――なかなかクセの強いスタジオですね。そこで入れたタトゥーはひとつだけですか。

てんてん 鳳凰のタトゥーもお願いしました。ただ、この時はめちゃくちゃ大変で。朱色のカラーを入れてもらったんですけど、肌にインクが馴染まなくて荒れてしまったんです。

インクのカラーアレルギーがあったみたいで。タトゥーを入れると通常は3日くらいでかさぶたになるんですけど、しばらく傷が治らずにかゆかったです。

――そもそもタトゥーに興味を持ったきっかけは？

てんてん 14歳の頃、不登校であまり素行のよくない先輩や友人と遊んでいたんですけど、みんなタトゥーに憧れを持っていたんです。わたしも同じで、どんなタトゥーもかっこよく見えました。

ただ、タトゥーは県の条例で18歳までは入れられなくて。もしスタジオで入れた場合、タトゥーを入れた彫り師さんが罰則を受けるので、内緒でお願いすることもできませんでした。

でも、18歳まで待てないので、自分たちで彫ろうという話になって。これまでに絵を描いたことがなかったのに「絶対きれいに描ける」と自信満々でタトゥーを腕に彫ろうと決めました。

割り箸につけた針で蝶々を彫る

――どうやって彫ったんですか。

てんてん まず、友だちに蝶々の絵を腕に描いてもらいました。その後、割り箸の先端に針をくくりつけて、その針を墨汁に浸し、絵をなぞるように腕にぷつぷつと針を刺していきました。

それがとても痛いんですよ。絵を描くことにも慣れていないので、蝶々が歪んで汚くなってしまって。友人はスティッチのタトゥーを入れていたんですけど、それも絵心がなくて全くうまくいきませんでした。

――失敗してもタトゥーは身体に残りますよね。

てんてん 残ったタトゥーが本当にイヤで、18歳になったら失敗したタトゥーの上から新しいタトゥーを入れてもらおうと決めていました。

――それで龍のタトゥーを彫ったんですね。タトゥーを入れるスタジオは誰かに紹介してもらったんですか。

てんてん 18歳でタトゥーを入れる場合、スタジオによっては親の同意書が必要になることがあるんですよね。事前に相談しておこうと思って、お母さんに「失敗した自彫りが汚いから、この上にタトゥーを入れてもいい？」と相談しました。

「もしタトゥーを入れて不便なことがあっても、それは自己責任だよ」と言われて、スタジオに連れて行ってくれました。

――お母さんがタトゥースタジオに連れて行くのって珍しいですね。

てんてん わたしの家ってちょっと変わっていたんですよ。お父さんはいませんでしたし、お母さんは介護の仕事をしながら妹2人とわたしを育ててくれていました。

ただ、アルコールを飲む量が多くて。最初は休みの日に大きなペットボトルに入った焼酎を飲むだけでしたけど、少しずつアルコールの量や飲む頻度が増えていって。酔っ払うと暴言を吐いたり、暴力をふるうこともありました。

山奥の崖みたいなところから車ごと転落

――育児と仕事が大変だったんでしょうか。

てんてん 育児ノイローゼでした。わたしが7歳の時に忘れられない“事件”も起こりました。

叔母がスナックをしていたので、母によく夜中に連れて行ってもらっていたんです。いつものように店を出て車に乗っていたら、山奥の崖みたいなところから落ちたんですよ。

なにが起こったかわからなくて。とりあえず幼い妹の命を確認して、車から出ました。たまたま近くに民家があったので、そこで電話を借りて、おばあちゃんに助けを求めたんです。おじいちゃんが車で迎えに来てくれて、無事に帰れたんですけど。

――事故だったんですか。

てんてん 数年経ってからお母さんに質問したんです。そしたら「みんなを巻き込んで死のうとしたんだよね」って言われて。「こわっ」と震えました。育ててくれたことにはすごく感謝してるんですけど、破天荒な人ですよね。だから、わたしがタトゥーを入れることにも反対しなかったんだと思います。

「ここにいても人生は変わらない」夜行バスで名古屋に移住

――中学卒業後はどういう生活をしていたんですか。

てんてん 高校に落ちたので、フリーターになりました。ただ、地元の広島にいても人生が変わらないことに気づいて。20歳の時にどこか違う場所に行こうと思い立ったんです。突発的に名古屋行きの夜行バスを予約して、旅行バッグひとつと2万円だけ持って広島を出ました。

――すごい行動力ですね。なぜ名古屋だったんですか。

てんてん 知らない場所に行きたかったんです。広島から出る人って基本的に大阪や福岡、たまに東京に行くって感じで。考えてみたら名古屋に移った人がいないと気づいて、衝動的に実家を出ました。

――名古屋に着いてからどうしたんですか。

てんてん どうしたらいいのかわからなかったので、とりあえずパチンコを打ちに行きました。

――勝ちましたか。

てんてん 減りも増えもしなかったです（笑）。2万円だけが手元に残りました。

でも、2万円なんて1日か2日でなくなるじゃないですか。仕事を探すしかないですよね。当時はガラケーしか持っていなかったので、漫画喫茶に入って、インターネットで求人を検索しました。

体験入店できるキャバクラを見つけたので、連絡を取って、働かせてもらえることになったんです。そのキャバクラには寮もあって。住む家の心配もなくなりました。

――キャバクラはタトゥーを入れていても大丈夫だったんですか。

てんてん 席につく時は隠すように言われていましたけど、ゆるい店舗だったので入店しました。ここから2年ほど名古屋で働いたんですけど、恋人ともめて大阪に引っ越しをします。大阪ではキャバクラではなく風俗店に勤めて。タトゥーではなく整形にハマっていきました。

