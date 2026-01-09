俳優福士蒼汰（32）が9日、13日から放送開始のフジテレビ系主演ドラマ「東京P．D． 警視庁広報2係」（火曜午後9時）の制作発表会に登壇した。

同作は、描かれることは珍しい警視庁広報に焦点を当て、捜査現場との対立と葛藤、互いの意地とメンツがテーマの完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。

福士演じる今泉麟太郎は、捜査一課を夢見て警視庁に入るも広報課へ異動に。過去に起きた事件のトラウマから記者のことを嫌っていた今泉が、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を描く。今泉を陰で支える広報2係の切れ者係長、安藤直司を、俳優緒形直人が演じる。

警視庁の広報をテーマにしたドラマとあって「珍しい作品だなと思いました」と率直な感想を口にし、「プロデューサーさんと話をしていて、もっと社会派な作品にできるんじゃないですかと提案して。テレビ的な要素もありますが、広報のリアルが描かれているのではないかと思います」とアピールした。

共演の竹財輝之助から「広背筋がすごい」と“広報”されると、ベンチプレス100キロを誇るとも明かされ、「広報課に似つかわしくない体形を作ろうと、捜査1課へ行きたいという思いを広背筋で表しました」と笑った。

緒方からは「福士くん、英語と韓国語が楽屋から聞こえてくる」と裏話を明かされた。思わず「聞こえてたんですか！」と驚きを隠せず。「言語の勉強が好きなので、暇さえあればやっています。（共演の）太田（莉菜）さんからロシア語も教えてもらって」とストイックすぎる一面を見せた。

最後に「今作は、事件解決の最中、その後にフォーカスをして、情報をいかに出すか、出さないのか、皆さんが得ている媒体を通しての情報がどう生まれ、出ているのかが分かるような社会派な作品です」と呼びかけた。