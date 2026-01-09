ピン芸人岡野陽一（43）が8日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。独特なYouTubeの楽しみ方を告白した。

番組では「今バズりまくっているYouTubeチャンネルSP」として、人気のYouTubeを紹介した。

岡野は「僕結構YouTube見るんですけど、人がキレてる姿を見るのが好きで。『ブチギレ』を調べてとにかく街で怒っている人を見るっていう活動をしています」と告白した。

ネプチューンの名倉潤は「変わってるしやめとけよ」とつっこんだ。

岡野は「ご本人は辛いでしょうが…」と多少の思いやりは見せていた。

熊切あさ美は「見てるだけだとね」と反応すると、岡野は「それもよくないなと思って、国外の方を見るようにしてて、ロシアのケンカとか。ロシアのケンカは結構怖い。ビンとかですぐ殴ります」告白した。

岡野は「そういうのを見てると心がすさんでくるんで、合間にちょっと、ロバのひづめを削る動画を見ます」と明かし、鈴木優香は「わかります」と共感した。

岡野は「それを交互に見て、サウナみたいに整わせていただいている」と独特の鑑賞スタイルを明かした。