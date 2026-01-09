犬の『抜け毛が増えた』と感じたときの危険なサイン５選

犬の抜け毛が突然増えた--そう感じることはありませんか。もしかしたら、ただの抜け毛ではなく、何らかの原因があるのかもしれません。ここでは、犬の抜け毛が増えたと感じたときの危険なサインをみてみましょう。

1.換毛期ではない

犬の換毛期は、春から夏にかけての時期と秋から冬にかけての時期、年２回です。この時期以外に大量の抜け毛がある場合は、注意してください。

また、シングルコート犬種の場合は、換毛期でも抜け毛はほとんどありません。そのため、換毛期であっても抜け毛が少ない犬種に抜け毛が増えたと感じる場合は、何らかの病気やストレスが関係していることを疑いましょう。

2.皮膚に赤みや痒みが生じている

犬の抜け毛が増えたと感じたとき、愛犬の皮膚に赤みが生じていたり、湿疹がみられたり、頻繁に痒がる様子を見せている場合は、ただの抜け毛ではない可能性が高いでしょう。

何らかの皮膚炎などが関係していると疑われるので、早めに動物病院を受診して、適切な治療や薬の処方を受けてください。

3.抜けた部分がただれている

犬の抜け毛が増えたと感じたときは、普段よりも念入りに皮膚の状態をチェックしてください。もしかすると、抜けている場所がただれていたり、フケが増えている可能性があります。

このような症状が現れている場合は、そのまま放置していると余計に悪化してしまいます。速やかにかかりつけの動物病院で治療してもらいましょう。

4.特定の場所のみが抜けている

通常、犬の抜け毛は体全体から均等に抜け落ちます。しかし、何らかの原因で抜け毛が増えている場合は、特定の場所のみから抜ける傾向がみられます。

例えば、左右対称に抜け落ちていたり、一箇所だけ円形に脱毛していたり、目や口周りだけが抜け落ちているといった異常な抜け方がみられるでしょう。

5.元気や食欲がない

犬の抜け毛が増えたと感じたとき、同時に元気や食欲がなくなっている場合は、感染症やホルモンバランスの異常などが疑われます。

疾患によって食欲や元気がなくなり、同時に皮膚や被毛に異常が生じるケースは珍しくありません。放置していると、疾患が進行して症状が悪化してしまうので、すぐに病院を受診してください。

犬の抜け毛が突然増えたときに考えられる主な原因

犬の抜け毛が突然増えたとき、換毛期であったり、皮膚に異常がなかったり、食欲や元気がいつも通りあるならば心配いらないでしょう。

しかし、紹介した危険なサインが現れている場合は、以下の原因が考えられます。

感染症による皮膚炎 アレルギー性皮膚炎 ホルモン異常による疾患 寄生虫による影響 過度なストレス

どの症状も早めに適切な治療が必要な状態です。かかりつけの動物病院へ連れて行き、医師の診察を受けてください。

また、過度なストレスが原因の場合は、生活環境や愛情不足が疑われます。過ごしている環境を見直したり、愛犬と過ごす時間を増やしたり、遊び方や接し方を改善するなど、考えられる改善策を試してみましょう。

まとめ

犬の抜け毛が突然増えたとき、「ただの抜け毛」と放置せずに、皮膚の状態や愛犬の様子を観察してください。

少しでも異変がみられる場合は、かかりつけの動物病院へ連れて行き、診察や適切な治療を受けましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)