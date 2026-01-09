「5キロくらいで成長止まると思いますよ」と言われていた豆柴をお迎えし、愛情いっぱい育てた飼い主さん。4年後、まさかの成長っぷりがTikTokに投稿されると、「幸せで大きくなったんだね」「これはおそらく巨大豆柴ですねw」「大きくなっても可愛さ同じ！」といった声が寄せられ話題になりました！

【写真：『5キロくらいで成長が止まる』と言われた豆柴→愛情いっぱい育てた結果…4年後の『まさかの成長っぷり』】

「5キロくらいで成長止まる」と言われていた豆柴

TikTokアカウント「柴犬こたちゃんねる」さまに投稿されたのは、豆柴の「こたろう」くんの成長記録をまとめたポストです。

飼い主さんがこたろうくんと出会ったのは、生後3ヶ月の頃。まだ小さかったこたろうくんは、「この子は5キロくらいで成長止まると思いますよ」と言われていたのだそう。たしかに豆柴は小さいイメージがありますよね。

その後、飼い主さんの家族として迎えられたこたろうくんは、毎日たっぷり愛情を注がれて、すくすくと成長していきました。

愛情いっぱいに育てたら…

毎日、飼い主さんと一緒にたくさん遊んで……

たくさん食べて……

たくさん寝て、のびのび過ごしていたこたろうくん。

すると、4年後には……

なんと、13キロにまで急成長！これは「豆」柴なのでしょうか……？飼い主さんも思わず「豆柴じゃなかったんかーい！！」とツッコミを入れてしまうほどの成長っぷりです！

愛に包まれた急成長が話題に！

こうして愛情いっぱいに育てられたこたろうくんは、見事、脱・豆柴（？）をして「元豆柴の柴犬（飼い主さん談）」になったのでした！大きくなっても可愛さはそのままですね！

たくさんの愛情によって柴犬へと化した豆柴・こたろうくんの成長記録は、 TikTokに投稿されると「幸せで大きくなったんだね」「これはおそらく巨大豆柴ですねw」「大きくなっても可愛さ同じ！」といった声が殺到！

中には「9.5kgの1歳の柴犬を飼ってる私、震えながらこれ見てますw」「うちも父母5~6kgの認定豆柴 今7歳、14kg突破！」と、こたろうくんと同じように大きく成長しているとの声も届いています。

TikTokアカウント「柴犬こたちゃんねる」さまでは、元豆柴のこたろうくんとご家族の穏やかで愛おしい日常が紹介されています。幸せいっぱい過ごしているこたろうくんに、ぜひ癒されてくださいね！

こたろうくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「柴犬こたちゃんねる」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。