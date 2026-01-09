生まれたときからそばにいるお兄ちゃんわんこが大好きな男の子。その愛はとどまることを知らないようで…！？尊すぎる愛の成長記録は話題を呼び、記事執筆時点で163万回再生を突破「素敵ですねぇ♡」「ずっと仲良しで！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：自分より早く生まれた『大型犬』が大好きな1歳の男の子→尊すぎる『愛を伝える成長記録』】

お兄ちゃんわんこが大好きな男の子

わんこと子どもが戯れる光景は無条件に愛らしいものですよね。今回ご紹介するのは、Instagramアカウント「pino_abema2」に投稿された、ゴールデンレトリバーの「ピノ」くんと投稿主さんご夫婦の息子さんとの日常です。

1歳の息子さんはとにもかくにもピノくんが大好き！生まれたときからずっと一緒にいるため、お兄ちゃんのように慕っているのだとか。

ピノくんに抱きつくことは日常茶飯事。ママが『ぎゅーして』というと、小さな体を目いっぱい使って抱きしめるのだそう。

包容力ありすぎ！優しいわんこ

ときにゴロンと豪快に転がりながら、ピノくんの懐にダイブ！そのまま体をクネクネする様子は嬉しくて仕方がないのでしょう。大型犬であるピノくんに全身を包まれるなんて、温かな毛布のようで心地よいことは間違いありません…！小さな子どもの特権ですね。

まだまだ力加減も上手にできない息子さん、ドンっと体当たりしてしまうこともありますが、ピノくんはすべてを優しく受け止めます。息子さんと初めて対面したときも自分より小さな赤ちゃんを瞬時に守るべき存在だと理解し、ずっと見守っていたのだといいます。

そんな息子さんはピノくんにとって、やんちゃで可愛い弟。成長を見続けてきたからこその懐の深さなのでしょうね。

相思相愛なふたりにホッコリ♡

それにしても息子さんのピノくん愛はとどまることを知りません。毎日毎日『大好き』を伝え続ける息子さんを見ると、まっすぐに気持ちを届けることの大切さを実感します。

これからもピノお兄ちゃんに見守られながら、大きく逞しく成長していくことでしょう。相思相愛なふたりの姿から目が離せませんね。

この投稿にニンマリした人は多いようで「お兄ちゃんの包容力スゴイ♡」「かわいい兄弟」「ずっと仲良くね」などのコメントが寄せられました。

ピノくんと息子さんのラブラブっぷりをもっと堪能したい方は、Instagramアカウント「pino_abema2」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「pino_abema2」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております