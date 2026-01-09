防寒対策も足元から！暖かさがうれしいウィンターシューズ3足【あったかギア＆グルメ最前線】

【あったかギア＆グルメ最前線】

一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。

＊ ＊ ＊

＜Part 2＞

ファッション

衣・住・食の順番こそ前後したが、住（家電・日用品）の次は、衣＝「ファッション」だ。身体の表面を物理的かつ視覚的に温めてくれる服や靴、小物は重要。その上で取り入れやすいデザインのアイテムを厳選して紹介しよう。

【ウィンターシューズ】

寒い日にいつものシューズでは足元はひんやり。短時間外にいるだけで足がキンキンに冷えてしまう読者もいるだろう。シューズも冬仕様に衣替えして、足からしっかりとヌクヌクしよう。定番のウインターブーツから流行りのローファーまで冬の最新作を紹介。

機能素材の採用、中綿を搭載など、防寒性に優れたスペックのアイテムが揃う。「オシャレは足元から」とよく言うが、「防寒対策も足元から」がとても大事。

1. 抜群の防寒・防水性能を誇る2wayウインターブーツ

UGG

「Adirondack Boot XXV」（4万4000円）

同じデザインのウィメンズもあるので、男女お揃いで着用も可能です。折り返すとUGGらしいシープスキンが表に出て、デザイン性のある着こなしが楽しめます（UGG PRマネージャー 山中キミさん）

アディロンダックシリーズの25周年を記念してリリースされた、折り返しの有無で2つのスタイルを楽しめるウインターブーツ。高い防寒性と防水性を兼ね備え、ヴィブラムアウトソールを採用した優秀な履き心地も魅力的。

▲履き口は中までボアがたっぷり。折り返さず閉じた状態で履けば、防水・防寒を備えた機能性重視のスタイルに

▲アッパーは完全防水。マイナス32℃の寒さに耐えられる防寒性に優れた機能素材で、真冬の雨や雪にも負けない

2. 暖かくて楽チン。冬スペックのスリッポン

ホカ

「Kaha 2 Frost Moc GTX」（4万4000円）

クイックレーストグルは手袋をしたままでも着脱・調整が容易で便利です。ゴアテックスメンブレンと撥水加工で、悪天候下でも足元をドライで快適に保てます（4K PR 高橋さん）

寝袋のようなフワフワ感と防水などハイキングシューズのスペックを両立。アフターアドベンチャーシューズとしてリリースされたモデルだが、見た目と暖かさ、履きやすさで冬の街履きにも最適。

▲キルティングパネルには中綿がたっぷり詰まっていて暖かい。脱ぎ履きしやすいスリッポン仕様も便利

▲アウトソールにトレイル対応のヴィブラムメガグリップソールを使用しており、優れたグリップ力を発揮する

3. 冬の定番「ヌプシ」から、トレンドのローファーが登場！

ザ・ノース・フェイス

「Nuptse Loafer」（2万900円）

「Nuptse Loafer Suede」（2万2990円）

ヌプシブーティの系譜を継ぐ初のローファー型は今季を象徴する1足です。多彩なモデルを展開してきた定番シリーズの新たな顔になる1足が足元をスタイリッシュに彩ります（ムロフィス PRシニアマネージャー 嶋田哲也さん）

暖かさと軽さを両立する防寒用ローファー。リサイクルポリエステルとスエードの2モデルを展開しており、両モデルともに濡れても保温性をキープしてくれる「サーモボールエコインサレーション」を中わたに使用している。

▲グリップ力が高いラバーアウトソールと軽量で高反発の圧縮成型EVAミッドソールにより、快適な歩行が可能

▲履き口にはエラスティックコード。ローファーのサドル裏に収納し、必要な時だけ出してフィット感を調整できる

>> 特集【あったかギア＆グルメ最前線】

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号96ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION＞

【関連記事】

◆ビジネスからカジュアルまでこれ一足。デサントが提案する「濡れにくい・滑りにくい」冬の最強シューズ

◆シブさとかわいさが共存できるって初めて知った。バブアーがソレルと作った初のコラボウエア＆シューズ

◆日本発のリカバリーサンダルブランド・rigが本気で作った“疲れ知らず”のハイキングシューズ