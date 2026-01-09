かわにしなつきが、新曲「いわずきかざる」を本日1月9日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

本楽曲は、昨年リリースした「また会いましょう」「いや、だって。」に続くヤマモトショウとの共作曲。「本音を隠して“いい子”でいようとする時も、嫉妬や弱さに揺れる時も、すべて自分自身として受け入れたい」という想いで書かれた歌詞と、軽快なポップサウンドが融合した、等身大の一曲となっている。

MVは、“ぶんちゃん”こと西堀文が主演を務めた。また、西堀とかわにしのSNSでは本楽曲の動画コンテンツが随時公開されるとのことだ。

・かわにしなつき コメント

外で器用に振る舞うことが増えて、ふと疲れてしまい、家に帰ってやっと素の自分に戻れる。そんな不器用さもそのままでいいのでは、そんな気持ちを込めています。この曲が、小さな「大丈夫」を思い出すきっかけになれたら嬉しいです。そしてこの曲は、ヤマモトショウさんとタッグを組んで作った、大切な楽曲でもあります。私の声で、たくさんの人の心に届きますように。

（文＝リアルサウンド編集部）