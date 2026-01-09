「めちゃくちゃ久しぶりに」工藤静香、TRFメンバーと“動く”姿を披露「動かないなりに努力しないとね」
歌手の工藤静香さんは1月7日、自身のInstagramを更新。TRFのメンバーでダンサーのCHIHARUさんとのストレッチショットを披露しました。
また「身体が固まらない様にスケジュールを組んで継続しなくては！！ 動かないなりに努力しないとね」と、自分と向き合い、努力する決意もつづっています。
ファンからは、「2人とも可愛いです」「進化し続ける姿、本当にかっこいいです」「プリティダンサーズ最強」「最強です」「しーちゃんとちはるさんのダンス見てたら元気出てきました」「身体固まらないように、ストレッチダンス」「いいですねぇ〜」「しぃちゃん&ちぃちゃんの大笑いに楽しさ伝わり こちらでも大笑いしてます」と、称賛の声が相次ぎました。
【動画】工藤静香＆TRF・CHIHARUのダンス？ ショット
「進化し続ける姿、本当にかっこいいです」工藤さんは「12月はディナーショーもあり、いろいろ故障もあり、めちゃくちゃ久しぶりに」とつづり、3本の動画を投稿。スタジオでCHIHARUさんとリズムを取りながら、振り付けのようなダンスをしています。コメント欄では次回の曲のダンスと思ったファンがいるようですが、工藤さんは「これは歌の振り付けではないです」「両手両足を少しでも動かせるようにしてもらっています。突然動かすと本当にいろいろなところを痛めてしまうので」と、自身のためのストレッチや軽い運動であることを明かしています。
愛犬たちとの新年ショット自身のInstagramで日常ショットをたびたび公開している工藤さん。5日には「皆さま本年も宜しくお願い致します!!」と、愛犬たちとのショットを公開していた工藤さん。ファンからは、「可愛い笑顔」「楽しみ いっぱいありがとう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)