不妊治療中で子どもがいないことをいいことに、知り合った近所の女性たちから使われ放題。保育園の迎えからバザーの主催を押し付けられることまで。ファミリータイプのマンションでは、子どもがいないと居心地が悪い。

写真拡大 (全8枚)

物事はどこから見るかによって解釈が変わってくる。人が「公平」でいるのはむずかしいことなのかもしれない。

【後編】イベント代表を押し付けられ……

不妊治療に苦戦……環境を変えようと引っ越し




最初は楽しかったものの……




子持ち様から「私は暇人だと思われている」




(文:All About ニュース編集部)