ニューストップ > ライフ総合ニュース > 【マンガ】「子持ち様」に使われ放題の子なし専業主婦が「子どもがい… 【マンガ】「子持ち様」に使われ放題の子なし専業主婦が「子どもがいるからって偉そうに…」とキレた結果【前編】 【マンガ】「子持ち様」に使われ放題の子なし専業主婦が「子どもがいるからって偉そうに…」とキレた結果【前編】 2026年1月9日 11時45分 All About リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全8枚) 物事はどこから見るかによって解釈が変わってくる。人が「公平」でいるのはむずかしいことなのかもしれない。【後編】イベント代表を押し付けられ……不妊治療に苦戦……環境を変えようと引っ越し最初は楽しかったものの……子持ち様から「私は暇人だと思われている」(文:All About ニュース編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【後編】イベント代表を押し付けられ…… ◆【マンガ】「子持ち様」に使われ放題の子なし専業主婦が「子どもがいるからって偉そうに…」とキレた結果【後編】 ◆【漫画】「寝室を別にしたい」妻に、「イヤだ、同じ部屋で寝るべき」と反論した43歳こじらせ夫【前編】