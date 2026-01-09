【大雪情報】低気圧が日本海を通過後“強い冬型”に 11日(日)から成人の日の12日(月)は日本海側で大雪に 24時間予想降雪量は東北で100センチ 北陸で70センチに 雪・雨と風シミュレーション
10日(土)以降、低気圧が発達しながら日本海を進み、週明けにかけて冬型の気圧配置になる見込みです。11日(日)から12日(月)にかけては上空の寒気もかなり強く、日本海側の地域では大雪のおそれがあります。
10日午前9時の予想天気図です。前線をともなった低気圧が日本海の北部を北東方向へ進むでしょう。
11日には低気圧は発達し北海道付近に進みますが、西高東低、冬型の気圧配置になる見込みです。
11日から成人の日の12日にかけては、かなり強い寒気が流れ込み、上空約1500メートルでは、北日本で−15度から−12度、東日本や西日本で−12度から−9度になる見込みです。日本海側の地域では大雪になりそうです。また、風も強まるでしょう。
3連休の雪・雨と風の予想ですが、10日は低気圧の通過にともない夕方あたりから日本海側の広い範囲で雨や雪が降るでしょう。
11日は、冬型の影響で北西よりの風が日本海で強まり山陰から北の日本海側では雪が降る見込みです。夜にかけては、発達した雪雲が流れ込み北陸で大雪のおそれがあります。
12日の成人の日は、午前中を中心に雪の降り方が強まるでしょう。
11日以降は、北陸や東北の日本海側ではまとまった雪の降るところがあるでしょう。
【12日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】新潟県 平地 30センチ新潟県 山沿い 70センチ富山県 平地 30センチ富山県 山間部 70センチ石川県 平地 30センチ石川県 山地 70センチ福井県 平地 20センチ福井県 山地 70センチ東北日本海側 山沿い 100センチ東北日本海側 平地 50センチ
3連休で、11日(日)と12日(月・祝)は北陸では大雪になるところがありそうです。
雷をともない、風も強まりそうです。
大雪による交通障害に注意・警戒してください。能登半島地震の被災地では家屋への積雪の重みによる倒壊に注意が必要です。