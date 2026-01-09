帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、バレンタインにおすすめのスイーツやアクセサリーなど計6商品を1月13日から販売する。

帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした日本各地の逸品を届けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」では、大切な人へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美としても楽しめる、バレンタインを彩る商品を幅広く取り揃えている。

新商品として、鮮やかな赤色をアクセントに添えたクッキー缶「ルージュボヌール ショコラ」や、九州産の素材を使用した「チョコレートケーキ Doble K」、ミシュラン一つ星フレンチが届ける「パリクレームチョコレート」など、日本各地のパティスリーが手掛けるスイーツを、バレンタインシーズンにあわせて同モールで販売する。

また、京都府の老舗甘納豆専門店の種菓子「カカオと斗六豆の2種セット」や、噛むほどにスパイスの香りと旨味が広がる「焼き最中 AnoZakku」など、厳選した素材を活かし、ひと味違った魅力を楽しめる個性派スイーツも新たにラインアップする。

そのほか、北海道小樽のガラス工房で創られる、唯一無二のマーブルカラーが魅力のガラスアクセサリーから、同モール限定カラー「クリスタルガラスアクセサリー『Golden Light − 帝』」が登場。自分へのご褒美にも最適なアイテムを用意する。



パティスリー ロリアンコティ「ルージュボヌール ショコラ」（8種34個入）

パティスリー ロリアンコティ「ルージュボヌール ショコラ」（8種34個入）は、石川県でパティスリーを営むパティシエール 吉岡順子氏が手掛けるチョコレート尽くしのクッキー缶を、同モールで期間限定販売する。ショコラの香ばしいクッキーに、フリーズドライの苺や苺チョコレートを組み合わせ、甘味と酸味のバランスが楽しめる一品に仕上げた。アクセントの赤色が映える、全8種類のクッキーやチョコレートが並ぶ。可愛らしさと大人っぽさを併せ持つ商品は、大切な人への贈り物にぴったりだとか。同モール限定パッケージで届ける。なお、販売期間は3月31日まで。冷蔵で届ける。



Doble K（ドブレ カー）「チョコレートケーキ Doble K」

熊本県のパティスリー「Doble K」において、オープン当初から看板商品として親しまれているチョコレートケーキが、Doble K（ドブレ カー）「チョコレートケーキ Doble K」（直径12cm）として、バレンタイン期間限定で同モールに登場する。パティシエールの塚本加奈子氏の出身地でもある熊本県の豊かな大地で獲れた小麦粉に、九州産の素材を使用した、濃厚でコクのあるクリームを合わせ、やわらかな口当たりのスポンジケーキに仕上げた。バターを使用せずオリーブオイルを加えることで、柔らかな食感でありながら、チョコレートの味わいをダイレクトに感じてもらえる。ムース部分には、チョコレートを50種類以上試食した中から選んだものを独自にブレンド。口に含んだ瞬間から余韻まで、ショコラの奥深い風味を楽しめる。2〜3名で楽しめる直径12cmの小ぶりなサイズは、同モール限定での用意。手軽にシェアしやすく、パートナーへのギフトにも最適だとか。なお、販売期間は3月31日まで。冷凍で届ける。



Restaurant Sola「パリクレーム チョコレート」（5個入）

Restaurant Sola「パリクレーム チョコレート」（5個入）は、福岡県博多区にあるミシュラン一つ星フレンチ「Restaurant Sola」が手掛けるタルト仕立ての新感覚チョコレート。コロンビア産カカオを使用した、濃厚かつ芳醇なチョコクリームをダークチョコレートでコーティングした。同店のパティシエが一粒ずつ手作業で仕上げる、職人の想いが詰まった一品となっている。なめらかなクリームの食感と、外側のパリっとしたコーティングが織りなす食感のコントラストを楽しめる。なお、チョコレートのみを詰め合わせた同商品は、期間限定の販売となる。販売期間は3月31日まで。「パリクレーム チョコレート・バニラ」「同 カラフル」は通年で発売している。冷凍で届ける。



SHUKA（種菓）「カカオと斗六豆の2種セット」

SHUKA（種菓）「カカオと斗六豆の2種セット」は、今年創業100周年を迎える甘納豆専門店の京都府・斗六屋（とうろくや）のブランド“SHUKA”から登場。「甘納豆を現代的に解釈したお菓子」を展開する同ブランドから、「カカオ」と「斗六豆」を同モール限定の特別セットで用意した。「カカオ」はインドネシア産カカオ豆に有機ココナッツシュガーを合わせ、ドライフルーツのような果実味が広がる味わいで、ウイスキーと好相性。「斗六豆」は、“第六の栄養素”とも呼ばれる食物繊維が豊富な北海道産白花豆の大粒のみを使用し、和三盆の上品な甘味が広がる味わいとなっている。日本茶はもちろん紅茶ともよく合う。販売期間は3月31日まで。常温で届ける。



レストラン ローブ「焼き最中 AnoZakku」（6本入）

レストラン ローブ「焼き最中 AnoZakku」（6本入）は、昨年10月まで開催されていた、EXPO2025 大阪・関西万博をきっかけに誕生した、一つ星フレンチが手掛ける焼き最中。これを同モール限定で販売する。植物性商品の可能性を広めるという取り組みから生まれた同商品は、カカオ豆に代わる原材料として、“キャロブ”や“えんどう豆パウダー”を使用した。特別に調合したベンガルスパイスと合わせることで、コーヒーのようなコクと深味を引き出した。最中とともに焼き上げたライスパフが軽やかな食感を生み出し、噛むほどに広がる旨味やコクを楽しめる。販売期間は3月31日まで。発送時期は2月2日から順次発送する。常温で届ける。



幸愛硝子「クリスタルガラスアクセサリー『Golden Light − 帝』」

幸愛硝子「クリスタルガラスアクセサリー『Golden Light − 帝』」（全2色／ピアスまたはイヤリング、ペンダント各1個）は、北海道小樽で生まれたガラス工房ブランドから、同モールオリジナルカラーのアクセサリーセットを販売する。機械を使わず、宙吹硝子の技法を使って一つひとつ丁寧に生まれる、唯一無二のマーブル模様を、同モールのイメージカラーであるオレンジ色に仕立てた。透明度の高いクリスタルガラスが、その色彩に奥行きを添える。大切な人へのギフトにおすすめだとか。なお、イヤリングまたはピアスは単品でも用意している。小樽の海を連想させるカラー「Otaru Ocean − 潮」も用意している。

［小売価格］

パティスリー ロリアンコティ「ルージュボヌール ショコラ：3348円

Doble K（ドブレ カー）「チョコレートケーキ Doble K」：3456円

Restaurant Sola「パリクレーム チョコレート」：2268円

SHUKA（種菓）「カカオと斗六豆の2種セット」：3024円

レストラン ローブ「焼き最中 AnoZakku」：4860円

幸愛硝子「クリスタルガラスアクセサリー『Golden Light − 帝』」：7万3480円

［発売日］1月13日（火）

