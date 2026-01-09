東和フードサービスが運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」において、艶やかな苺で彩られたスイーツを取り揃えた「苺フェア」を1月9日から開催する。

みずみずしく甘酸っぱい旬の苺が際立つ、味はもちろん見た目にも心惹かれるスイーツに仕上げた。都会の喧騒を忘れる大正ロマンをモチーフにした落ち着いた店内で、スペシャルティコーヒーとともに心満たされる時間を過ごしてほしい考え。



「苺あんみつ」

「苺あんみつ ドリンク付き」では、椿屋珈琲で根強い人気を誇る自慢の「あんみつ」を艶やかな苺で彩った。甘酸っぱい苺と苺アイスに果肉入り苺ソースをたっぷりとかけて食べてもらうべく、まさに苺づくしの一品となっている。味はもちろんのこと、見た目の可愛らしさが消費者からも毎年好評のスイーツとなっている。



「苺タルト」

たっぷりの苺で彩られた「苺タルト」を今年はブラッシュアップしている。「苺タルト ドリンク付き」として、コクのあるカスタードクリームと風味豊かなタルト、甘酸っぱい苺のバランスがさらに美味しくなって新登場する。心ときめく華やかなスイーツを楽しんでほしい考え。



「ストロベリーショートケーキ ドリンク付き」

王道の「ストロベリーショートケーキ」はシンプルだからこそ、パティシエの技、素材の美味しさが光る逸品とのこと。「ストロベリーショートケーキ ドリンク付き」では、酸味と甘みが絶妙な苺と口どけの良い上質なクリームが奏でるハーモニーを堪能してほしいという。

［小売価格］

苺あんみつ ドリンク付き：1650円〜

苺タルト ドリンク付き：1730円〜

ストロベリーショートケーキ ドリンク付き：1730円〜

（すべて税込）

［発売日］1月9日（金）

東和フードサービス＝https://www.towafood-net.co.jp