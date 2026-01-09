安田成美、長男が手作りした“張子のお馬”に反響「かわいい〜」「素敵な色合い」「さすが、センスがイイですね」 夫は木梨憲武
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）の妻で俳優の安田成美（59）が7日、自身のインスタグラムを更新。“アーティスト活動”を行う長男・かんたさんが手作りした「張子のお馬」を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「さすが、センスがイイですね」「かわいい〜」安田成美の長男が手作りした“張子のお馬” ※寄りは2枚目
安田は投稿で「七草がゆ 一年みんなが健康でありますように 長男が作ってくれた張子のお馬に癒しをもらいつつ丙午 元気があれば何でもできる！です」とつづり、七草がゆが並ぶ食卓の様子や、張子の馬の写真をアップした。
長男が手作りしたという張り子の馬は、白地の馬体に青と黒でデザインした鞍（くら）が描かれ、素朴で温かみのある仕上がりに。干支にちなんだモチーフと優しい色合いが印象的だ。七草がゆとともに新年の健康を願う、家族のぬくもりが伝わる投稿となっている。
この投稿にフォロワーからは「かわいい〜」「素敵な色合いですね」「さすが、センスがイイですね」「七草粥も美味しそうですね」など、さまざまな声が寄せられている。
木梨と安田は、1994年に結婚。二男一女が誕生しており、昨年11月の木梨のインスタ投稿では、長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女・なつこさん、それぞれが“アーティスト活動”を行っていることが明かされていた。
