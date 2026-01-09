「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、1月8日から収納付き昇降テーブル「Altira（アルティラ）」の販売を開始した。

高さを調節できる利便性に加え、引き出しとオープン収納を備えることで、天板の上をすっきり保ち、生活感を抑えた空間づくりを叶える。実用性だけでなく、見た目の美しさや質感にもこだわった、ワンランク上のリビングテーブルとなっている。



「Altira（アルティラ）」

高さを調節できる昇降機能によって、暮らしのシーンに柔軟に対応する。床に近い目線でくつろぎたい時も、ソファに座って作業をしたい時も。その時々の過ごし方に合わせて、高さをカスタマイズ。シーンに合わせた高さに昇降できることで、適切な作業姿勢を維持し、身体への負担を軽減する。

天板の高さは、レバーひとつでスムーズに調節可能。ガス圧式を採用することで、力を入れることなく昇降でき、使いたい瞬間にストレスなく高さを切り替えられる。





リビングに集まりがちなリモコンや雑誌、小物類。引き出し収納とオープン収納を備えることで、使いやすさと片付けやすさを両立。必要なものはすぐ手に取り、使わない時は視界から隠す。天板の上が整うことで、空間全体がすっきりと見える。

食事を並べても、作業道具を広げても、どこか余裕を感じられる広々とした天板設計。複数人で囲んでも圧迫感が出にくく、大理石ような風合いで、インテリアを高級感のある印象に。さらに、質感や脚のデザイン、キャスターの細部までこだわることで、昇降テーブルにありがちな無骨さを感じさせない。

キャスター付きで部屋間の移動はとても簡単。それぞれのキャスターにロック機能が付いているので安心だとか。なお、高さ調節の際はロックを解除してから操作してほしいという。

［小売価格］2万9990円（税込）

［発売日］1月8日（木）

エムール＝https://emoor.co.jp