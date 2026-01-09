藤井直樹、キッズステーションで新番組 親子一緒に楽しむ“推し弁”作りに挑戦「ぜひ真似して作ってほしいな」
俳優の藤井直樹が、2月7日からスタートするこども・アニメ専門チャンネル「キッズステーション」の新番組『推し活応援！藤井直樹のなおキッチン』（毎週土曜 前11；30※全8回）に出演する。“推し”をテーマにした弁当作りに挑戦するエンターテイメント料理番組となっている。
【写真】子どもと一緒に…料理の楽しさを伝える藤井直樹
番組では親子の「好き！」をカタチにする“推し弁”作りを軸に、料理の楽しさや食材の知識、感謝の気持ちが自然と育まれるひとときを届ける。親子で一緒に手を動かしながら、キャラクターや乗り物、王道なものから、相撲、毒キノコ、葛飾北斎などちょっとマニアックなジャンルまで、さまざまな“推し”がモチーフの弁当が続々登場する。
かわいくてワクワクするビジュアル、ためになる食育パート、親子の笑顔と感動が広がる体験が満載。食べる楽しさ・作る喜び・親子のコミュニケーションがひとつになる、家族みんなで楽しめるエンターテインメント料理番組となる。
■藤井直樹、コメント
この番組は「親子と一緒に“推し”をテーマにしたお弁当作りに挑戦する」ということでお子さんでも簡単に作れるものを、一緒に楽しみながら作っていました。そのため、番組を見ていただいた方にも、ぜひ真似して作ってほしいなと思います。食育コーナーもあるので、新たな発見を見つけていただいたり、料理をしてみたい！と思うきっかけになったらうれしいです。
