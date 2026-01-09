こたけ正義感、無料公開『弁論』100万再生突破 笑いを軸に示唆に富む内容で魅了
現役弁護士芸人・こたけ正義感によるライブ『弁論』の模様を、期間限定で自身のYouTubeで無料公開。再生数が9日までに100万回を突破した。
【動画】100万再生突破！こたけ正義感が無料公開した『弁論』
ライブ後の動画で「スタンダップコメディは、けっこうな可能性を秘めているコンテンツだと思うんです。もっと、たくさんの人がお笑いに興味を持ってくれたらいいな。今回も難しい内容のテーマにもある程度挑戦しているんですけど、お笑いと思って、僕はこれをコメディとして表現しています」と語っている通り、笑いを交えながらも示唆に富んだ内容となった。グッズ販売もあわせて18日までとなっている。
こたけは、1986年5月12日生まれ、京都府出身。お笑い芸人でありながら、東京弁護士会に所属する現役弁護士。まさに“二刀流”で活躍中。法律や法廷、弁護士業を絡めたネタや漫談を得意とし、2024年ABCお笑いグランプリ、25年R-1グランプリ、25年ワタナベお笑いグランプリで準決勝まで勝ち残るなどのキャリアを持つ実力派ピン芸人。22年3月からはYouTubeチャンネル「こたけ正義感のギルティーチャンネル」でも活動、登録者数は30万人を超える。24年12月に開催された単独ライブ『弁論』は、その後YouTubeにて無料公開され大きな話題に。「袴田事件」を題材にした60分間の漫談は圧巻の話術と構成でSNSでは称賛の声があがり、多くの人の心をつかんだ。
