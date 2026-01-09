昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの会が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で行われた。「ザ・ドリフターズ」の高木ブー（92）が参列し、囲み取材に応じた。

高木は香葉子さんと同じ年。初代三平さんが「ドリフターズ」のファンで、長年家族ぐるみの付き合いがあったという。

香葉子さんとの関係性について「ご主人の三平さんがドリフが大好きだった。あの人のお笑いとドリフのお笑いが重なるところがあるんです」と説明。突然の別れに「残念というか。先に逝っちゃった。また会えるといいな」と悲しんだ。

「面白かったですね。あんなくだけた方はいない。よく気がつく凄い方ですね」と人柄をしのんだ。

「残念ですよ。まだダメだよ。僕の話し相手がいなくなっちゃうじゃん」と吐露。香葉子さんにどんな言葉をかけたいかを聞かれると、「困るね、そういうことを言われると…。早いね…。儚いね」と言葉を振り絞るように答え、喪失感をにじませた。

香葉子さんは1933年生まれ、東京都出身。52年に初代林家三平さんと結婚。三平さんの死後、45年にわたって一門の存続に尽力した。個人事務所「ねぎし事務所」の代表取締役を務め、95年には三平さんゆかりの品を展示する「ねぎし三平堂」をオープンした。また、自身の戦争体験から、執筆活動を通じて平和の訴えを続けた。長男は九代目林家正蔵、次男は二代目林家三平。長女の美どり、次女の泰葉も芸能界で活躍している。美どりの夫は俳優の峰竜太。