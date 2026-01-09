【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は８日に公開された米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューで、米軍が軍事作戦を展開した南米ベネズエラについて「我々は非常にもうかるやり方で再建する」と述べ、米国の主導下でベネズエラの石油の販売収入を活用する考えを強調した。

トランプ氏はインタビューで「我々は石油を使い、石油価格を下げ、ベネズエラが必要とする資金を提供する」と語った。石油の管理を通じて米国がベネズエラの経済発展を後押しする考えを示したものだ。

トランプ氏はかねて世界最大量の原油埋蔵量を誇るベネズエラでの権益拡大を目指す考えを打ち出している。インタビューでも「彼らは何年も前に我々から石油を奪った」と指摘し、米国の利益を追求する姿勢を示した。

ベネズエラの暫定政権については「非常に良好な関係を築いている。我々に必要なものをすべて与えてくれている」と述べ、評価した。ルビオ米国務長官がデルシー・ロドリゲス暫定大統領と緊密に連携しているとした。ルビオ氏は７日にベネズエラの再建を段階的に進めていく考えを示している。

一方、トランプ氏はベネズエラの政権移行に向けた選挙の実施時期は明言しなかった。米国がベネズエラを直接的に監督する期間について、「１年か、それ以上か」と問われ、「もっと長いだろう」と述べ、数年に及ぶとの見通しも示した。