ÃæÅç·ò¿Í¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¶äºÂ¥¿¥ï¡¼¤Ç¡¢¹âµéÊõ¾þÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Âè°ìÀ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ÇÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÃæÅç¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡Ö¤´±ï¤Ï2Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¹¤Æ¤¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤´±ï¤Ï¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¿¼¤¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤ÈÉÊ³Ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£Êõ¾þÉÊ¤Îµ±¤¤Ë¤Ï¡ÖÉáÃÊ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Æ»¤¹¤¬¤é¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¸«¤¿¤È¤¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õµ¤´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡×¤À¤È¡È¥»¥¯¥·¡¼¥È¡¼¥¯¡É¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï200Ëü±ßÄ¶¤Î»þ·×¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É·×5ÅÀ¤ÇÌó590Ëü±ßÁêÅö¡£