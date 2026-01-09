M!LK山中柔太朗×超特急・高松アロハ、映画限定オリジナルユニット結成 hitomiの名曲「LOVE 2000」アレンジカバー【純愛上等！】
【モデルプレス＝2026/01/09】M!LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）が、W主演を務める映画「純愛上等！」（2月13日公開）にて、映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」を結成。hitomiの名曲をカバーした主題歌「LOVE 2000」を、1月15日より配信リリースする。
【写真】山中柔太朗“金髪ニキ”のイメチェン姿
主題歌は2000年にヒットしたhitomiの名曲「LOVE 2000」を大胆アレンジカバー。また配信リリース解禁に合わせて、「鶴 and 亀」のアーティスト写真とティザー映像も公開された。
2024年12月に原作漫画の配信開始と同時に実写映画化プロジェクトが解禁となり、大きな話題を呼んだ「純愛上等！」。代表作に「ノンケ上司、30⽇の開発メソッド」や「佐久間くんと多喜くん、結婚するらしいよ」などを持つ人気漫画家・七緒氏が描く本作。山中が白岩高校のトップを張る佐藤美鶴、高松が紅桜高校のトップを張る亀井円を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山中柔太朗＆高松アロハ「鶴 and 亀」結成
◆山中柔太朗＆高松アロハW主演「純愛上等！」
