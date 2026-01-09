出口夏希、美スタイル際立つノースリドレス姿披露「理想のウエスト」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】女優の出口夏希のスタッフ公式Instagramが1月7日に更新された。ノースリーブドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人女優「理想のウエスト」ノースリタイトドレス姿
出口のスタッフは「昨日は映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』完成披露上映会でした」とつづり、写真を投稿。映画は1月16日公開となり、ノースリーブのロングドレスからはすらりと伸びる腕が覗き、上品さが漂うショットとなっている。
この投稿には「理想のウエスト」「綺麗」「ドレス似合ってる」「笑顔が最高」「可愛いの一言」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

