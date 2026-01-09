おのののか「家族で初詣」競泳選手夫＆長女との写真披露「娘さん大きくなった」「笑顔が可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】タレントのおのののかが1月7日、自身のInstagramを更新。夫で競泳の塩浦慎理選手と娘との家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳美人タレント「娘さん大きくなった」新年の家族3ショット公開
おのは「家族で初詣」とつづり、家族ショットなど年末年始の様子を複数枚投稿。おのと塩浦選手の間にポーズを決めた娘が写る家族写真では、おのはメガネ姿にキャップをかぶった姿で笑顔を見せている。
この投稿に「家族仲良しショット最高」「娘さん大きくなった」「3人写真をもっと見たい」「笑顔が可愛い」「憧れ家族」などとコメントが集まっている。
おのは夫で競泳の塩浦選手と2020年9月に結婚。2021年10月に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
◆おのののか、家族仲良しショット披露
◆おのののかの写真に反響
