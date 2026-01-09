テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、トランプ米大統領が７日に計６６の国際機関から米国が脱退するよう指示する大統領覚書に署名したことを報じた。３１の国連機関と３５の非国連機関が含まれる。ホワイトハウスが発表した。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、国際機関からの脱退指示を出したトランプ大領について「今までのいろんな、ここのところの動きとかを見てて、この国連の機関からの脱退というのを見るとですね。トランプ大統領が国連っていうふうなものに対して見ている意味っていうものが、オリジナルのユナイテッドネーションズなんじゃないかな、という感じがしますね」と指摘した。

続けて「我々、日本人はですね。あのユナイテッドネーションズって言うと、国際連合っていうふうに思っているわけですけど」とし「だけど、ユナイテッドネーションズは、あの第二次世界大戦の連合国っていう意味でも、全く同じ言葉なんですね。もともと、第二次世界大戦で、ユナイテッドネーションズ…連合国が戦争に勝った戦勝国です。それがもとになって、あの国連というのが作られているっていうふうなことですから」とし「そうすると、我々はその連合国と国連は別物だと思ってるんだけど、あのトランプ大統領からしても、トランプ大統領以外も、やっぱり同じ一連のものだというふうな考え方は、当然ながらあるわけですね」と指摘した。

その上で「つまり、国連というのは、あくまで戦勝国クラブであると。それ以外の機関というのは、後でいろいろできてきたもので、むしろおまけだと。国連の本質っていうのは、あくまで安全保障理事会で戦勝国、いわゆる今、安全保障理事会で言えば、理事国ですよね。常任理事国が戦争が終わった後、世界をどういうふうに分割して支配するかという、そこからスタートしてますので」とし今、例えば、アメリカは西半球ですよって言い出したり。それから、トランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領とも別に敵としないで話してますよね。で、例えば、中国の台湾の周りでの軍事行動に関しても、別にそれはいいんじゃないの？って言っていると」とし「これは、いわゆる戦勝国であるソ連、今のロシアがやる部分のエリア。それから、中国が支配するエリア。で、アメリカが支配するエリア。まさにそういうふうな考え方でしかないんじゃないかなと思うんですよね。そうなると、それ以外の国連機関なんていうものは、おまけだからなくていいんだと、そういうふうなことじゃないかと僕には見えます」と解説した。