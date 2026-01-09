【一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） vol.4】 5月22日 発売予定 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） vol.4」を5月22日に発売する。価格は1回900円。

本商品はTVアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のキャラクターやモビルスーツをモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第4弾。

ラインナップには胸像フィギュア「白いガンダム BUSTISAN」、「GFreD BUSTISAN」やフィギュア「シャリア・ブル MASTERLISE」などが登場。その他、「MSヘッドマグネット」やラストワン賞には「赤いガンダム BUSTISAN」がラインナップする。

「一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） vol.4」ラインナップ（一部）

A賞 白いガンダム BUSTISAN

・全1種

・サイズ：約18cm

B賞 GFreD BUSTISAN

・全1種

・サイズ：約18cm

C賞 シャリア・ブル MASTERLISE

・全1種

・サイズ：約25cm

D賞 MSヘッドマグネット

・全3種（選べない）

・サイズ：約5cm

ラストワン賞 赤いガンダム BUSTISAN

・サイズ：約18cm

(C)創通・サンライズ