マストやブレッディのフィギュアがラインナップ！ 「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」が5月1日より発売決定
【一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7】 5月1日より 発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」を5月1日より発売することを発表した。価格は1回850円。
本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に注目したくじとなっており、A賞には「マスト：ロマンチックメイド」、B賞には「ブレッディ」のフィギュアがラインナップしている。
今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品が発表され、A賞とB賞のフィギュア画像を先行公開している。
「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」
【ラインナップ】A賞 マスト：ロマンチックメイド フィギュア B賞 ブレッディ フィギュア C賞 ？？？ D賞 ？？？ E賞 ？？？ F賞 ？？？ G賞 ？？？ H賞 ？？？ I賞 ？？？ J賞 ？？？ K賞 ？？？ ラストワン賞 ？？？
「A賞 マスト：ロマンチックメイド フィギュア」種類：全1種 サイズ：約110mm
「B賞 ブレッディ フィギュア」種類：全1種 サイズ：約110mm
