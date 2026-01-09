元サッカー日本代表ＦＷの鈴木隆行氏と、妻でモデルの橋本優子が夫婦ショットを公開した。

橋本が８日までにインスタグラムで「挨拶が大変遅くなりました、今年も家族みんな揃って茨城の海で初日の出を拝んできました。家族の恒例行事完了！」と年始の報告。「海をバックにした２ショットをアップ。大事な人達がみんな健康で笑顔で毎日過ごせる一年となりますように。今年もどうぞ宜しくお願いいたします」とつづり、海をバックに鈴木氏とのショットを掲載。

フォロワーは「素敵なツーショット」「新年早々こんなお美しいお二人見せてもらったら初日の出よりも有り難いです！」と絶賛した。

橋本は「ｎｏｎ‐ｎｏ」「Ｏｇｇｉ」「ＳＴＯＲＹ」など数々の雑誌や「ユニクロ」「ＳＯＮＹ」などの広告に出演した人気モデル。２００９年に０２年日韓Ｗ杯代表のストライカーの鈴木氏と結婚。１０年に長女、１３年に長男をもうけた。鈴木氏は１５年に現役を引退。新聞やテレビでの解説者を務めるかたわら幼稚園〜小学生年代を対象にしたサッカー教室「ＵＮＢＲＡＮＤＥＤ ＷＯＬＶＥＳ ＳＯＣＣＥＲ ＳＣＨＯＯＬ（アンブランデッド ウルフス サッカースクール）」を開校し、子供達への指導にあたっている。