◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)

世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズ。8日、女子シングルスでは前日に引き続き1回戦8試合が行われ、大藤沙月選手(世界ランキング14位)が今大会第1シード・中国の王曼碰選手(2位)に挑みました。

試合は、第1ゲームから接戦となり、大藤選手は惜しくも10-12で落とします。第2、第3ゲームでは世界最高峰の実力を持つ相手の勢いを止めることが出来ず、2ゲーム連続で落とし0-3(10-12、5-11、6-11)でストレート負けを喫しました。

9日には2回戦8試合が行われ、張本美和選手(6位)、早田ひな選手(10位)、長粼美柚選手(15位)が登場します。

張本選手はキム・ナヨン選手(28位)と対戦し、早田選手は中国の強豪・蒯曼選手(3位)と激突。長粼選手は、ウィンター選手(17位)との一戦に臨みます。

▽8日に行われた1回戦・結果王曼碰 3-0 大藤沙月チュ・チョンヒ 3-0 リウ ヤンズー朱雨玲 3-1 ゴーダ陳幸同 3-0 チャン・リリー陳熠 3-1 ブルーナ・タカハシA.ディアス 3-1 杜凱栞ハン・イン 3-0 イ・ウンヘパバド 3-0 モハメド