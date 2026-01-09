『ポケモン』戦慄！船上のキビキビパニック 不気味なダンスを踊る…第123話の場面カット公開
テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第123話が、本日9日に放送される。あわせて場面カットが公開された。
【動画】怖すぎる！洗脳されたリコちゃん 不気味なダンス「キビキビパニック」映像
第123話「戦慄！船上のキビキビパニック」は、リコの祖母・ダイアナが飛行船にやってくるが、しかし、ふと気づくとキッチンの夕飯は放置されている上にマードックや大人たちがいない！？
そして「キビキビ」と不気味なダンスを踊りながら、リコたちに迫りくる大人たち…この船には「何か」がいる…というストーリーが展開される。
