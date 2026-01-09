テレビアニメ『ポケットモンスター』場面カット（C）Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku（C）Pokemon

　テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ　テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第123話が、本日9日に放送される。あわせて場面カットが公開された。

　第123話「戦慄！船上のキビキビパニック」は、リコの祖母・ダイアナが飛行船にやってくるが、しかし、ふと気づくとキッチンの夕飯は放置されている上にマードックや大人たちがいない！？

　そして「キビキビ」と不気味なダンスを踊りながら、リコたちに迫りくる大人たち…この船には「何か」がいる…というストーリーが展開される。