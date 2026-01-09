お笑いコンビ「ミルクボーイ」の内海崇（40）が、8日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。旅行先の意外な決め方を明かした。

大相撲観戦にドハマリしている内海は「僕はもう相撲中心に生活がまわってるんですけど」と切り出し、この2年ほどは「旅行先も僕が推してる力士の、琴櫻関のお父さんも力士なんですけど、そこの出身地の山形に行ったりとか」と打ち明けた。

さらに「今度も鳥取に行くんですけど、琴櫻関のおじいちゃんの出身地に行かせていただく。行けるとこまで行こうかなと」と話した。“推し”以外の力士の出身地も訪れてみたいといい、「それぞれがいろんな都道府県から出て来てるんで」と語った。

そして「北海道やったら一山本とか、沖縄やったら美ノ海とか」と楽しそうな内海に、海原やすよは「なんとなく興味で入ってるけど、今回はホンマにハマったんや」と感心した。すると内海は「“ホンマに”って今までがハマってなかったみたいな」と“猛抗議”。「今までちいかわとかも言うてましたけど、それが本気じゃなかったみたいな」と不満顔でツッコんでいた。