釈由美子「15cmはバッサリいきました！」 2年ぶりに“イメチェン”した姿を公開 夫＆長男の“意外な反応”も明かす
俳優の釈由美子（47）が8日、自身のインスタグラムを更新。「そういえば、今年に入って髪を切りました」と、ばっさりカットした近影を公開した。
【写真】「新鮮です」2年ぶりに髪を15センチばっさりカットした釈由美子
釈は「映画の役作りで2年前からずっとロングだったので15cmはバッサリいきました！最近では長いのに見慣れていたので 肩ぐらいのボブは逆に新鮮です やっぱラク〜 髪乾かすの早〜 なんかもっと切りたくなってきた」とコメントし、肩につくくらいの長さまで短くした、“イメチェン”姿を披露している。
この姿に、家族からは「夫、息子は切った日に『なんか気付かない？』とこちらから聞くまで 髪切ったの気付いてもらえませんでした うちの男どもめ。ママに無関心すぎじゃ。笑」と、寂しい反応だったことを明かした。
