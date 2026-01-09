釈由美子 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の釈由美子（47）が8日、自身のインスタグラムを更新。「そういえば、今年に入って髪を切りました」と、ばっさりカットした近影を公開した。

【写真】「新鮮です」2年ぶりに髪を15センチばっさりカットした釈由美子

　釈は「映画の役作りで2年前からずっとロングだったので15cmはバッサリいきました！最近では長いのに見慣れていたので　肩ぐらいのボブは逆に新鮮です　やっぱラク〜　髪乾かすの早〜　なんかもっと切りたくなってきた」とコメントし、肩につくくらいの長さまで短くした、“イメチェン”姿を披露している。

　この姿に、家族からは「夫、息子は切った日に『なんか気付かない？』とこちらから聞くまで　髪切ったの気付いてもらえませんでした　うちの男どもめ。ママに無関心すぎじゃ。笑」と、寂しい反応だったことを明かした。