ウェスティンホテル大阪｢ストロベリープリンセスアフタヌーンティー｣は推し活にもおすすめ♡

ウェスティンホテル大阪の1階ロビーラウンジでは、2025年12月26日(金)～2026年2月28日(土)まで、旬のいちごを主役にした｢Strawberry Princess Afternoon Tea｣が開催中です。かわいいがつまったスイーツを紹介します。選べるカラードリンク付きのプランもあるので、推し活にもおすすめです。

気分はプリンセス♪アフタヌーンティー

｢Strawberry Princess Afternoon Tea｣では、ティースタンドが1人１台の提供なので、特別感があります。まるで、プリンセスになったようた気分になりますね。

ファーストドリンクは、アイスブレンドティーです。

特別な一皿スペシャルディッシュのいちごのいい香りがする｢いちごのカッペリーニ｣です。

1段目には、ティアラのチョコレートでプリンセスらしさがあります。

｢マスカルポーネといちごミルクのリングケーキ｣では、リングでよりプリンセス感を演出。

｢ヨーグルトとラズベリーのドレスケーキ｣では、ドレスが美しく表現されています。

気品と華やかさがある｢エルダーフラワーとフルーツのゼリー｣。

2段目は、エディブルフラワーや花のようにカットされたいちごが美しい印象です。

｢ダブルチョコレートといちごのケーキ｣は、いちごの甘酸っぱさがおいしい!｢ピスタチオムース｣は、お花型のデコレーションで華やかに。

願いを叶える不思議な壺に入った｢いちごと抹茶のパンナコッタ｣は、ストーリー感があります。抹茶ソースがアクセントに。カリカリッとした食感が特徴的な｢アップルシナモンスコーン｣。

スコーンにつけるクロテッドクリームのスプーンもかわいいです。

いちごスイーツの合間に

3段目は、セイボリーです。スイーツの合間のお口直しにピッタリなラインナップです。

バルサミコの酸味、生ハムの塩味、いちごの甘みが相性抜群な｢生ハムといちごのオープンサンド｣。サクサク食感のパニプリに包まれた｢スモークサーモンとポテトサラダのパニプリ｣。グリーンピースの濃厚な口当たりがアクセントの｢グリーンピースのムースリーヌとトマトのコンソメジュレ｣。

フリーフロードリンク

2杯目のドリンクからは、コーヒーや紅茶がフリーフローで楽しめます。

また、選べるカラードリンク付きプランはお好きなカラーのドリンクがついています。推しのカラーを選んでみてはいかがでしょうか。

会場は3階分吹き抜けのフロアなので、開放的な雰囲気です。華やかで夢のようなティータイムをぜひ楽しんでくださいね。

｢Strawberry Princess Afternoon Tea｣

開催期間:2025年12月26日(金)～2026年2月28日(土)

提供時間: 12:00～18:00(最終入店16:00)

販売価格:平日7,400円(税込)、土日祝日7,900円(税込)※要予約

選べるカラードリンク付きプラン 平日8,100円(税込)、土日祝日8,600円(税込)

取材協力/ウェスティンホテル大阪