【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は８日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に滞在中の油井亀美也さん（５５）を含む宇宙飛行士４人を数日以内に地球に帰還させると発表した。

飛行士の１人に健康上の懸念があるためとしている。健康問題で早期帰還するのは、ＩＳＳで飛行士の長期滞在が始まった２０００年以来初めて。

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）によると、油井さんの健康状態には問題はないという。

ＮＡＳＡの発表では、飛行士の１人が７日、健康上の懸念を訴えた。容体は安定しているが、８日に予定していた船外活動を中止した。氏名や症状は明らかにしなかった。記者会見したアイザックマン長官は「ほぼ全てのミッションを行った」、同席した医療責任者は「ＩＳＳには、救急救命室にあるような機器が全てそろっているわけではない」と述べた。

帰還するのは、油井さんのほか、ＮＡＳＡの２人、ロシア国営宇宙機関ロスコスモスの１人。通常の滞在期間は半年程度だが、４人は昨年８月からの約５か月間で切り上げる。ＩＳＳには別の飛行士も滞在中で、運用は継続できるという。