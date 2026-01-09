歌手で俳優の中島健人（３１）が９日、都内のブルガリ銀座タワーで行われた「ブルガリアンバサダー就任」発表会見に出席した。

白のワイシャツ、黒のジャケットにブルガリ製・セルペンティの指輪にゴールドのネックレス、時計は同社の「ブルガリ・ブルガリ」を左手に巻き登場。ゴージャスな姿で登壇すると、無数のフラッシュを浴びた。中島は時計について「ピンクゴールドでブルガリの歴史を感じつつ、なんて言うんでしょうか、今の自分の気持ちに合った輝かしい気持ちというのが、文字盤の回りのゴールドからも放たれているような気がしました。このウオッチをつけることができてすごくうれしいです」と笑みを浮かべた。

２年前にはブルガリのイル・チョコラートのアンバサダーにも就任。イタリアのバレンタインデーには男性から女性にプレゼントを贈る風習があることで、自身が贈る時のこだわりを問われると「自分のジェントルマンシップを大切にしたいなと思っています。チョコレートをジュエリーのように扱って大切にギフトをしたい。言葉を添えて贈ることができたらベスト」と流儀を明かした。

最後にアンバサダーとして「本当に光栄なこと。このご縁はジュエリーのような輝きがあると思っています。輝きをブルガリファミリーの一員として、多くの方に届けていくのが、僕の責務でもあり使命。アイドルとしてもブルガリファミリーの一員としても、日本中、世界中に届けていきたい。グラッツィエ」と決意を込めた。