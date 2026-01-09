新「GRヤリス」登場

トヨタとダイハツは、2026年1月9日に開幕したカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」にて、同社らが「軽トラ対決」のために製作したそれぞれの軽トラックカスタムカー（トヨタは「ピクシストラック」、ダイハツは「ハイゼットトラック」）を初公開しました。

トヨタとダイハツの両社が東京オートサロン2026で開催した「軽トラ対決」は、両社がともに本気でカスタマイズした軽トラックを会場で展示し、ユーザー投票によって雌雄を決しようというもの。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「“ランクル顔”軽トラ」です！ 画像で見る（28枚）

トヨタ側からは、ピクシストラックのカスタムモデルが、ダイハツ側からはハイゼットトラックのカスタマイズモデルがそれぞれ登場しました。

ちなみに、ピクシストラックは、ハイゼットトラックのOEMモデルであり、2台ともベース車両はほぼ同様です。

トヨタ側から登場したピクシストラックのカスタムモデルを手掛けたのは、GAZOO Racingのレーシングドライバー佐々木 雅弘選手。

フロントフェイスは、同社のフラッグシップSUV「ランドクルーザー300」を思わせるもの（おそらくSpiegel FUSIONブランドの外装パーツ）に変更されているほか、フェンダーから大きくはみ出したオフロードタイヤや巨大なパイプドアが備えられており、ベース車両を感じさせないデザインとなっています。

特徴的なのは、荷台にも2脚のシートが備えられ、4人乗りとなっている点。もちろん公道走行を想定しているわけではありませんが、このシートでの乗車体験はかなり“楽しそう”です。

いっぽうダイハツ側から登場したハイゼットトラックのカスタムモデルには、「ハイゼット トラック ジャンボ スタークライマー」の名称が与えられています。

ハイゼット トラックの駆動力、登坂力を向上させ、荷箱を追加することで、仕事から趣味、災害支援でも活躍できるモデルです。

エンジンにはターボが加えられたほか、4インチリフトアップ、大径タイヤ（175／80R16サイズ）による駆動力と登坂力の向上により、小さな車体を活かした現場に深く入り込む活用を可能にしています。

また、ルーフが切り取られ、着脱可能なオリジナルロールバーを採用しているため、農作業や山の斜面の木材伐採作業を効率化できるようになっています。

荷台にはキャタピラー付きの荷箱を搭載。ウインチで積載を補助することで災害支援などの現場で安全に荷台への積み降ろしが可能です。

※ ※ ※

前述の通り、軽トラ対決は、ユーザー投票によって勝敗が決まります。どちらのモデルに軍配が上がるのか注目です。