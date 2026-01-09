生徒の約半数が国公立大に現役合格！「東京都立桜修館中等教育学校」独自授業の狙い：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【番組内容】
【テレビ学校訪問……東京都立桜修館中等教育学校】
▼東京都目黒区にある都立の完全中高一貫共学校
▼全校生徒数940人
▼25年春大学合格実績は、国公立68人、早慶上理158人、GMARCH175人など
▼図書館の蔵書数は4万7000冊
▼「ビブリオバトル」で表現力を培う
▼「国語」と「数学」で論理を学ぶ
＜弓道から学んだ大きなこと＞
▼全国屈指の強豪「弓道部」に所属する生徒に密着！関東大会の行方は・・・
