【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】偏見にブチ切れ⇒「下品な人間」呼ばわり＜第5話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第5話 大ゲンカ【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
セリナさん、よくぞ言ってくれました！ かわいい弟や妹が努力して夢だった職業で頑張っているというのに、そんなくだらない偏見で見下されたら怒って当然です！ 相手が義両親ともなれば、波風立てたくないと我慢してしまう人もいるでしょう。しかしセリナさんは、間違っていると感じたことには怯まず言い返せるタイプ。家族をバカにするような人は、たとえ義両親だろうが誰だろうが許しません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
