¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¹¤®¡×àÌòËþ¥Ü¥Ç¥£á²¬ÅÄ¼Ó²Âà¥ß¥Ë¾æÈë½ñ¥É¥ì¥¹á¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤Î°ì°Ì¡¢¤â¤Ï¤ä³ÎÄê¤Ç¤¹¡×
Î¾¸ª¤À¤·¡¢ÌÖÊÔ¤ß¥¿¥¤¥Ä¤Ç
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤ÇàÌòËþ¥Ü¥Ç¥£á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬Î¾¸ª½Ð¤·¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¼ÒÄ¹¡ª¡×¤Ë¿·Èë½ñÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¡£
¡¡¡Ö¥¢¥×¥ê¡Ø¤ª¤Í¤¬¤¤¼ÒÄ¹¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¤ËÊÔ¤ßÊÔ¤ß¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¡£Î¾¸ª½Ð¤·¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Èë½ñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£ÌòËþ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°µ´¬¤À¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤Î°ì°Ì¡¢¤â¤Ï¤ä³ÎÄê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥Ë¾æ¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£