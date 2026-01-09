世界1位シェフラーは開幕戦回避 第2戦「ザ・アメリカンエキスプレス」で26年始動
PGAツアーの2026年シーズンがいよいよ次週、ハワイ州で開幕する。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は同大会をスキップし、第2戦「ザ・アメリカンエキスプレス」（1月22〜25日/カリフォルニア州）で新シーズンを始動させる。
≪写真≫かっけー！ シェフラー投入の新ドライバー
同大会にシェフラーが出場するのは6度目。昨年は直前のクリスマス休暇にワイングラスで右手を負傷して欠場したが、初出場した2020年は3位で、22年以降は3年連続でトップ25に入っている。シェフラーは昨季に「全米プロ」と「全英オープン」を含む6勝を挙げ、4季連続のMVPを受賞。4年連続は1999年?2003年のタイガー・ウッズ（米国）以来2人目の快挙となった。今季は本来の開幕戦で、松山英樹が昨年制した「ザ・セントリー」が中止となった影響もあり、シェフラー以外にもラッセル・ヘンリー（米国）、ロバート・マッキンタイア（スコットランド）、ベン・グリフィン（米国）、ジャスティン・ローズ（イングランド）らトップ選手の出場も決まっている。昨年覇者ののセップ・ストレイカ（オーストリア）も参戦する。（文・武川玲子＝米国在住）
