¡È¥®¥Ã¥³¥ó¥Ð¥Ã¥¿¥ó¡É¤òÄ¾¤·¤ÆÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡É¥Ü¡¼¥ë2¸ÄÎý¡É¤È¤Ï¡©
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¤«¤éÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¡£¤À¤¬¡¢19ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ïà¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°?¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ÊÊ¤òÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥É¥ê¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄã¤¯Ä¹¤¯¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¤òºî¤ë¡ª ÀÄÌÚ¤Î5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÀÎ¤Î»ä¤Ï¼êÀè¤Ç¾å¤²¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î¤±¤¾¤ë´¶¤¸¤Îà¥®¥Ã¥³¥ó¥Ð¥Ã¥¿¥ó?¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¤«¥¹¥é¥¤¥¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢19ºÐº¢¤«¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¶ºÀµ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò2¤ÄÃÖ¤¤¤Æ¡¢Äã¤¯Ä¹¤¯²¡¤¹Îý½¬¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤é¸«¤Æº¸¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ä¥Ü¡¼¥ë¡¢±¦¤Ï¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç²¡¤¹¥Ü¡¼¥ë¡£ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢6³ä¤«¤é7³ä¤ÎÎÏ²Ã¸º¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¼êÀè¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬²¡¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤°¥Ø¥Ã¥É¤ÎÇØÌÌ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ´´¤ò°ú¤¿¤Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÄã¤¯Ä¹¤¯²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥È¥Ã¥×¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢£ÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤¢¤ª¤¡¦¤«¤Ê¤³¡¿ 2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£24Ç¯¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥Ò¥í¡×Ç¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¡¢6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£25Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½êÂ°¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ²ÏËÜ¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò¼èºà¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤âÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¡¡²ÏËÜ·ë¤Î¡È·ã¶¹¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¤¬ºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ëÂç¥Ò¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
